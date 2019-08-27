- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeoğlu'nun en acı günü

Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu, vefat etti.

Bir süredir Ankara'da kaldığı hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Şadi Sarıeroğlu, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şadi Sarıeroğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde havayoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Burada özel bir hastanenin morguna alınan Sarıeroğlu'nun cenazesinin, ikindi namazının ardından Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, merkez Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Sarıeroğlu'yu acı gününde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve partililer yalnız bırakmadı.

Şadi Eroğlu'nun cenazesinin havalimanına geldiği esnada Adana Valisi Mahmut Demirtaş da gelerek Jülide Sarıeroğlu'ya taziyelerini iletti.