AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş : "Belediye başkan adaylarından 'adalet, emanet ve millete sadakat' özelliklerine riayet etmesini yürekten tavsiye ediyorum"DENİZLİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti belediye başkan adaylarından 'adalet, emanet ve millete sadakat' özelliklerine riayet etmesini yürekten tavsiye ettiğini söyledi.Kurtulmuş, Denizli 'nin ilçelerinin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' adaylarının açıklandığı törene katıldı. Aday isimlerinin açıklanması öncesi bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti'nin, her ilin ve Türkiye 'nin partisi olduğunu söyledi. Hizmet belediyeciliğinin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile başladığına vurgu yapan Kurtulmuş, "AK Parti Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Laz'ın da, Çerkez'in de, Roman'ın da, Arnavut'un da bu coğrafyada kim varsa herkesin partisidir. Onun için Denizli teşkilatımız ne kadar kuvvetliyse, Şırnak teşkilatımız da o kadar kuvvetli olmalı. AK Parti Türkiye'nin partisidir.Hizmet belediyeciliği Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1994'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başladı. Ondan sonra bir şekilde marka haline geldi. AK Parti belediyeciliği bir marka haline geldi ama bu marka ve patentin sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir" dedi."Hepsinden incesi bir gönüle girmektir"AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini bir adım öteye daha götürerek gönül belediyeciliğine geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:"Tevazu içerisinde, sabırla insanların gönlüne girmek 'hepsinden incesi bir gönüle girmektir' deniliyor ya, yolları, hanları, hamamları, camileri, köprüleri yapmaktan daha iyi olanın insanın gönlünü yapmak olduğunu biliyoruz. Şimdi gönülleri almak vaktidir. Şimdi gönülleri kazanma vaktidir. Şimdi şehirlerimizin her yerinde insanlarımıza dokunmak, taleplerini karşılamak vaktidir. Onun için belediye başkanlarımızdan aradığımız vasıfları söyledim, o vasıflara uygun adaylar tespit edilmesine gayret edildi. Şimdi bu dönemde belediye başkanlarımızın bu vasıflara uygun bir şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Bu günden itibaren her belediye başkan adayımız, belediye başkanıdır biz öyle görüyoruz.""Milletimizin üzerine bıraktığı emaneti gözümüzün içi gibi korumaktır"Kurtulmuş, AK Parti olarak belediye başkan adaylarından bekledikleri özellikleri sıralayarak, adayların adalet, emanet ve millete sadakat ile hareket etmelerini beklediklerini ifade etti. Kurtulmuş, "Hem kampanyada hem seçildikten sonra belediye başkanlarımızın şu vasıflara riayet etmesini yürekten tavsiye ediyoruz ve belediye başkanlarımız inşallah hepsi bu vasıflara uygun hareket edeceklerdir. 'Adalet, emanet ve millete sadakat.' Her biri belediye başkanımız adil insanlar olmak zorundadır. Emanete halel getirmemek, emanete toz kondurmamaktır. Emanetin yani milletimizin üzerine bıraktığı emaneti gözümüzün içi gibi korumaktır. İkinci özelliği bu olacak başkanlarımızın. Üçüncü özelliği ise sadakattir, kime sadakat? Millete sadakat" diye konuştu.Gerçekleştirilen törene Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan , Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve belediye başkan adayları katıldı.