AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana\'da konuştu Açıklaması
05.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, " Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir." dedi.

Yalçın, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan "AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bölge toplantıları düzenleyerek ülkenin ve dünyanın insan hakları gündemlerini değerlendirdiklerini belirten Yalçın, dünya ve Türkiye siyasetinin oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yalçın, afet bölgesinin hiçbir zaman boş bırakılmadığını ifade etti.

Yalçın, toplantı öncesi merkez Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adana maalesef yoğun bir trafik gündemiyle karşı karşıya. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten iyi bir sınav vermediğini, Türkiye'nin dört bir tarafındaki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine benzer bir belediyeciliğin burada da kendini gösterdiğine şahitlik ettik. En nihayetinde belediyeler vatandaşa hizmet için vardır. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için vardır ama maalesef Adana'da vatandaşın hayatını kolaylaştırmak değil, aksine zorlaştırmak gibi bir sonuca vardığını görmüş olduk. Buradan belediyeyi açık bir dille uyarmak isteriz. Bizim il başkanlığımız, teşkilatlarımız Adana'nın bütün meselelerini yakından takip etmektedir. Trafik meselesi başta olmak üzere bütün meselelerde, şayet onlar çözüm bulamıyorlarsa biz çözümleri üretmeye her zaman adayız."

"Türkiye bir yıldız gibi parlıyor"

Yalçın, Türkiye'nin etrafının "ateş çemberi" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir. Ukrayna'dan tutun da Libya'ya kadar etrafımızdaki hangi bölgeye bakarsanız bakın, çok ciddi karmaşıklıklar görürsünüz. Bütün bunların içerisinde Türkiye bir yıldız gibi parlıyor. Kendi adına, kendi vatandaşlarını korumanın da ötesinde bugün Cumhurbaşkanı'mız bölgesel istikrarın da bir sembolü haline dönüştü. Suriye'de, Irak'ta ve hatta bugün İran'da olup bitenler aslında hep Türkiye'nin yakın gözetiminde ve Türkiye'nin arabuluculukları sayesinde meydana gelmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ve ABD geriliminde lider diplomasisini harekete geçirerek bölgenin istikrarının koruması adına çeşitli müzakereler gerçekleştirdiğini ve tarafları masaya çekme başarısı gösterdiğini ifade eden Yalçın, bundan sonraki sürecin tarafların davranışlarına bağlı olduğunu belirtti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde Gazze konusunun gündeme geldiğini vurgulayarak, "Gazze'de bir ateşkes imzalanmış olmasına rağmen ateşkesin, insani şartlarının doğru düzgün yerine getirilmediğini görüyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak biz diplomatik zeminde baskıyı sürdürmek kararındayız. Elimizden geldiğince Gazzeli kardeşlerimize yardım etmek, Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce bu ablukadan kurtulmalarını, huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Felaketin yaraları büyük oranda sarılmış durumda"

Yalçın, deprem bölgesinde yaraların sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bir seçim çalışması değildi. Bu bir gösteri, şov, kameraya oynamak asla değildi. 3 yıl boyunca bakanlarımız sabah akşam deprem bölgesinde yaraları sarmak için ellerinden gelen her çabayı gösterdi. Bütün konutları insanlara teslim etmek için elimizden gelen her çabayı gösterdik. 3 yılın sonunda görüyoruz ki milyarlarca dolara mal olan bir felaketin yaraları büyük oranda sarılmış durumda. Görüyorsunuz, deprem bölgesine yardımı bile bir propaganda malzemesi olarak kullananlar öyle ya da böyle milletin vicdanında açığa çıkıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hatay Reyhanlı'da uğradığı protesto tam anlamıyla bunu gösteriyor. Siz sadece deprem bölgesine gelip, oralara yardım ediyormuş gibi yapıp, fotoğraf çektirip geri dönerseniz, deprem bölgesindeki insanlar bunu anlar. Bunun ne ifade ettiğini vatandaştan gizleyemezsiniz."

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Harun Çelik, Arzu Silin Günaydın ve Sümeyye Esenyel ve diğer ilgililerin katıldığı AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hasan Basri, Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:40:14. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.