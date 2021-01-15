AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Referansı en zengin parti, AK Parti'dir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Referansı en zengin parti, AK Parti'dir"

15.01.2021 17:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referansı en sağlam partinin AK Parti olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referansı en sağlam partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Yazıcı, Rize 2 Mart Spor Salonunda gerçekleştirilen, AK Parti Rize Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde, birbirine kenetlenen, destek olan bir teşkilat yapıları bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin sorunlarını giderme adına AK Parti kadın kollarında görev alan ve alacak kişilere teşekkür eden Yazıcı, kadınların AK Parti inşaatında çok önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Yazıcı, AK Parti çatısı altında siyaset yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizerek, partinin kırmızı çizgilerini aşan ve defosu olanlar hariç, parti tüzüğünü benimseyen herkesin partide görev alabileceğini aktardı.

Siyasi partilerde birliğin ve bütünlüğün önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Siyasi partiler bir ailedir. Aile kavramını en iyi bilenler kadınlarımızdır. Aile toplumumuzun en temel ünitesidir. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum güçlü devleti oluşturur." diye konuştu.

Yazıcı, herkesin yaptığı hizmetlerin, kendisine referans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Millet referans sorar. Referansı en sağlam parti AK Parti'dir. Türkiye'nin her alanını muazzam icraatlarla değiştirdik, dönüştürdük. Bir taraftan bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da milletin kasasını doldurmaya çalıştık. Bize hazır kaynaklar teslim edilmedi. Boş tam takır bir kasa devraldık. Terleyen kadrolarız. Kim terler? Çalışan terler. Dertli olan terler. Bizim referansımız Türkiye'ye sağladığımız kazanımlardır."

Milletin hukukunu korumak, güçlü bir devlet ve millet olmak için savunma sanayisinde önemli yatırımlar yaptıklarını da vurgulayan Yazıcı, dirayetli olduklarını, içte değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken dışarıda ise kararlı duruş sergilemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Mevcut başkan Sema Yağcı Tekin'in tek aday olduğu kongreye, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, diğer ilgililer ve delegeler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Referansı en zengin parti, AK Parti'dir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Referansı en zengin parti, AK Parti'dir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Referansı en zengin parti, AK Parti'dir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Referansı en zengin parti, AK Parti'dir

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Referansı en zengin parti, AK Parti'dir' - Son Dakika


Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı         
17:48
Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak         
17:10
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı         
16:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
İnternette 'jigolo' ilanları vererek milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi! 5 kişi tutuklandı İnternette 'jigolo' ilanları vererek milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi! 5 kişi tutuklandı         
15:57
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
15:50
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı         
15:23
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 18:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Referansı en zengin parti, AK Parti'dir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei