AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor"

VAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "asla bir araya gelemez" denilen partilerin şu an bir araya geldiğine dikkat çekerek, "Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor?" diye sordu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Double Tree By Hilton Van Otel'de kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz burada yaptığı konuşmada, daha önceden 'Kürt' kelimesi bile bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluştururken, şimdi 24 saat Kürtçe yayın yapan bir televizyonun olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Son 16 yıl öncesini mukayese edin. Bırakın Kürtçe konuşmayı, 'Kürt' kelimesi bile bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluşturuyordu. Bu dönemde artık bunlar normalleşti. Artık 24 saat Kürtçe, Zazaca yayın yapan TRT Kurdi var. Okullarda seçmeli ders olarak Kürtçe, Zazaca okutmak mümkündür. Üniversitedeki endüstrilerde basın yayındaki yayınlara siyasi propaganda dili olarak Kürtçe'nin kullanılması var. Birçok bu engeller ortadan kalktı. Varsa da bir eksiklik demokrasi içinde bunlar tartışılır. Aynı şey inanç hürriyeti noktasında da oldu. İnsanlar inançlarını özgürce yaşayamıyorlardı. Başörtülü kardeşlerimiz bırakın kamuda çalışmayı, üniversitelerde okul okuma imkanlarına sahip değillerdi. Fırsat eşitliği yoktu. Şu an insanlarımız başı örtülü, başı açık hep birlikte üniversiteye gidiyor, kamu kurumlarında da çalışıyor. Hiçbir tarafta böyle bir problemimiz kalmadı" diye konuştu.

"Bu dönem bizim için altın kıymetindedir"

2023 yılına kadar artık bir seçimin olmayacağını ve bu dönemin altın değerinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönem bizim için altın kıymetindedir. Bunu heba etmememiz lazımdır. Ekonomiyi büyüterek, nimetleri toplumun her kesimine yaymamız lazım. Fakir fukaraya, engelliye, dula, hastaya sahip çıktık, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ama bazı çevreler de 31 Mart'ı istikrarımızı bozmak için fırsat olarak görüyorlar. Burada 'AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu düşürürsek hükümete çok daha kolay şekilde saldırırız' diyorlar. Bu hesabı yapıyorlar. Pusuya yatmış bir takım çevreler var" ifadelerini kaydetti.

"Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor?"

Birbirine benzemeyen bir takım çevrelerin, "asla bir araya gelemez" denilen partilerin şu an bir araya geldiğine vurgu yapan Yılmaz, "Size soruyorum? Bunlar nasıl bir araya gelebiliyor. Bu soruyu kendimize bir soralım. Bu birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor. Adeta birbirleriyle yarıştırıyorlar. Bunu kendi içimizde mutlaka sorgulamamız lazım. Bunu yapanlar, birbirine benzemez partileri bir araya getirenler bir tane niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bundan emin olun. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Edremit, Van'ın kanaat önderleri buna müsaade etmemeli. Önümüzdeki dönem tam aksine bir fırsat penceresidir. Bu istikrarımızı koruyup, bu fırsat penceresini değerlendirmemiz lazım. İş dünyası, sivil toplum ve tüm toplumsal kesimle güçlü bir liderlikle, istikrarlı bir yönetimle yeni atılımlar yapmamız lazım. Bu sene toparlanma senesi, ondan sonra da bir atılım senesi olacak. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Anlayışımız budur" dedi.

"Kalkınmanın lokomotifi yerel yönetimlerdir"

Yılmaz, İstanbul ve Ankara'dan gelen iş adamlarıyla yaptığı toplantıda ise kalkınmanın, demokrasinin yerelden başladığını belirterek, "Yerel yönetimler bu perspektife sahip olmadığı sürece merkezi idare olarak ne yaparsanız yapın bir yere kadardır. Esas kalkınmanın lokomotifi yerel yönetimlerdir" şeklinde konuştu.

Her şeyin 31 Mart yerel seçimlerine bağlı olduğunu ifade eden AK Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal da, "Daha önce Türkiye'de konuşulan terör bugün konuşulmuyor. Şu an konuşulan işsizlik de bu seçimle sona erecektir. Yatırım ve işsizlik konusu huzur ortamına bağlıdır. Güvenin olmadığı yerde hiçbir şey gelişmiyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin Van için bir milat olduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, büyükşehir ile birlikte 13 ilçeyi kazandıkları zaman hizmet konusunda kentte büyük değişimler olacağını söyledi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bölgenin tanınmış kanaat önderleri ile iş adamları katıldı.

