AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Vaka sayılarının artış hızındaki azalma umutlandırıyor ama 'Ne güzel her şey bitti, geride kaldı bu pandemi.' diye düşünmememiz lazım. Önümüzdeki özellikle 2-3 haftanın çok değerli ve kritik olduğununun, çok titiz bir şekilde hareket etmemiz gerektiğinin bir kere daha altını çizmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, TVNET'te yayımlanan "Brifing Özel" programına evinden bağlanarak, İsmail Halis'in, yeni kitabı "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" ile gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kitabında çok parçalanmış ve zihni bir bölünmenin içerisine girmiş bir İslam dünyasından bahsettiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu kendiliğinden olmadı hiç kuşkusuz. Tabii ki dış etkenler, baskı, zulüm, işgaller, savaşlar var. İslam ülkelerinin üzerine yüklenilmiş olan savaşlar var. Bunların hepsi doğru. Ama sonuçta İslam dünyası 'Dışarısı şunu yapıyor.' diye hayıflanarak vaktini geçiremez. Hiç kimse size altın tepsi içerisinde 'Bu sizin lehinize olan şeylerdir.' demeyecek. Biz kendi medeniyetimizin temel değerleriyle kendi fiili durumumuz arasında cari açığı göz önünde bulunduracağız." diye konuştu.

"İslam dünyasının en temel sorunlarından birisi, adalet eksikliği"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurulmuş, İslam dünyasının "Adalet mülkün temelidir." ana düşüncesine sahip olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İslam dünyasının en temel sorunlarından birisi, adalet eksikliği. İslam dünyasının birçok yerinde bugün katılımcı demokrasi süreçlerinin olmadığını biliyoruz. İslam dünyanın temel sıkıntılarından birisi, demokrasi eksikliği. Gelir dağılımı adaletsizliğinin de İslam dünyasının en önemli sıkıntılardan birisi olduğunu düşünüyorum. İslam dünyasının geniş kitlelerinin büyük bir eğitim sorunu yaşadığını görüyorum. Araştırma merkezi, teknolojik gelişme gibi alanlarda çok şükür yeni yeni bir şeyler yapıyoruz ama oldukça geri olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla nerede eksik olduğumuz belli. Bu eksiklerimizi giderebilmemiz lazım."

Suriye'de dünyanın bütün ölümcül silahlarının denendiğini kaydeden Kurtulmuş, Suriye'de iç savaş öncesi dönemde de özgür, katılımcı, demokratik bir mekanizmanın olmadığını, olsaydı bu iş savaş ve vekalet savaşlarının yaşanmayacağını, aynı şeyin Afganistan ve Saddam Hüseyin dönemindeki Irak için de söylenebileceğini anlattı.

Adanmışlık ruhunun insanoğlu var olduğu sürece olacağını aktaran Kurtulmuş, "Son insana kadar adanmışlık ruhuna sahip insanlar gelecek. Yoksa hikmetin, yoksa irfanın, yoksa hakikatin nesiller boyunca intikal edebilmesi mümkün olmaz. Bizim anlayışımızın, siyasetimizin, düşüncemizin ne ile ilgileniyorsak ilgilenelim esası iddia, irade ve ahlaktır." ifadelerini kullandı.

"Gençliğimizin büyük bir medeniyet birikimine sahip olduklarını da görüyoruz"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'de insanların sistemin tüm nimetlerinden istifade ettiği, tam manasıyla güçlü bir Türkiye'yi kuracaklarını, bunun için de çelikten bir irade ile mücadele edeceklerini anlattı.

Gençlik dönemiyle bugünkü gençlerin yaşadığı şartların birbirinden farklı olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her taş kendi yerinde ağırdır. Türkiye'nin gençliğinin bugünkü şartlar içerisinde olumlu bir noktaya gideceğini, gitmekte olduğunu görüyorum. Belki fedakarlık, zorluk gibi şeyleri daha az görmüş olabilirler ama daha büyük imkanlar içerisinde yetişiyorlar. Teknolojiyi iyi biliyorlar. Dünyayı daha iyi tanıyorlar. Daha fazla sorgulama imkanına sahipler. Gençliğimizin büyük bir medeniyet birikimine sahip olduklarını da görüyoruz. Şartlar farklılaşıyor ama bizim bir avantajımız var, geçmişteki parlak örneklerimiz bizim düşünce dünyamızın değişmez doğruları. 21. yüzyılda da 25. yüzyılda da olsa aynı doğrular. 'Adalet mülkün temelidir.' düşüncesi insanlık tarihi yaşadığı müddetçe yaşayan bir düşüncedir."

İnsanın sorumluluklarıyla kaderi arasında hiçbir ilişki olmadığını dile getiren Kurtulmuş, toplumun sorumluluklarıyla kaderinin birbirine bağlı olduğunu anlattı.

Kurtulmuş'tan kitap tavsiyeleri

Kurtulmuş, gönüllü karantina günlerinde okumak isteyenlere İskender Pala'nın "Bülbülün Kırk Şarkısı", Necip Fazıl Kısakürek'in "İdeolocya Örgüsü" ve Cemil Meriç'in "Umrandan Uygarlığa" kitaplarını tavsiye ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Vaka sayılarının artış hızındaki azalma umutlandırıyor ama 'Ne güzel her şey bitti, geride kaldı bu pandemi.' diye düşünmememiz lazım. Önümüzdeki özellikle 2-3 haftanın çok değerli ve kritik olduğunun, çok titiz bir şekilde hareket etmemiz gerektiğinin bir kere daha altını çizmek isterim. Biz de mesela bugün 3-4 telekonferansla toplantı yaptık. Sokağa çıkmamız çok gerekmiyorsa çıkmayalım. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal dayanışma içinde de eksikliklerimizi gidermek durumundayız."

"Kendi içimize bir yolculuk yapmak için ramazanı fırsat kabul edelim"

Tüm İslam dünyasının ramazan ayını tebrik eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ne yazık ki bu ramazan büyük camilerimizde, mahalle mescitlerinde teravihleri kılamayacağız. Sokaklarda binlerce hatta bazı yerlerde on binlerce insanın bir araya geldiği iftar sofralarımız olmayacak. Hatta evlerimizde bile kalabalık iftarlar yapamayacağız. Olsun. Bunda da vardır bir hikmet diye düşünmemiz lazım. Kendi içimize bir yolculuk yapmak için ramazanı fırsat kabul edelim. Bu ramazan vesilesiyle evlerimizi mescit haline getirelim. Bu ramazanda evlerimizi bir itikaf mahali haline dönüştürelim."

(Bitti)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:50 Kaynak: AA

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