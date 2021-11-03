Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.11.2021 14:40
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu belirterek, "Kim hangi ankete bakmak istiyorsa baksın.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu belirterek, "Kim hangi ankete bakmak istiyorsa baksın. CHP'nin oyu da bir milim çıkmıyor, muhalefette olmasına rağmen, bu kadar algı operasyonlarına rağmen. CHP, HDP'nin toplamı da yüzde 35'in üstüne çıkmıyor." dedi.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü olduğunun hatırlatılması üzerine, AK Parti iktidarı devraldığında Türkiye'de sağlıktan eğitime kadar her alanda felç olmuş bir sistemin söz konusu olduğunu ve iktidarın parçalı yapısı nedeniyle ülkenin yönetilemez bir hükümet modeline sahip olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, 19 yılda önemli hizmetler ve büyük projeler yapıldığını dile getirerek, AK Parti'nin en büyük başarılarını "devlet-millet bütünleşmesi", "vesayetler devrinin sonlandırılması" ve "özgüven inşası" şeklinde sıraladı.

Gençleri en iyi şekilde anlamaya çalışan, gençlere güvenen, gençlerin hayatlarını kolaylaştıracak imkan ve fırsatları sunan siyasi iktidarın, AK Parti iktidarı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Gençlerimizi bize çok iyi anlıyoruz, neler talep ettiklerini, neler düşündüklerini çok iyi biliyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerimizi siyaseti kendi üzerlerinden yapacağımız bir araç olarak değil tam tersine yeniden güçlü, büyük Türkiye'nin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Gelecek tasarımımızı Türkiye'nin gençleri üzerine inşa ediyoruz, AK Parti'yi iktidara taşıyacak bir unsur olarak değil. Başkalarının yaptığı gibi değil. Yeni, güçlü, büyük Türkiye'nin geleceğini bu genç kuşak üzerinden tasarlamanın en doğru yol olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Gençlerimize güveniyoruz derken 15 Temmuz gecesini de referans olarak veriyorum. Dünyanın hiçbir yerinde tankların önüne çıplak bedenleriyle yatıp darbeyi durduracak bir gençlik kitlesi yok. Yumruklarıyla, hatta gökdelenlerin üstünden taşları atarak uçakları durdurmaya niyet etmiş, azmetmiş olan imanlı, inançlı, vatanını, milletini seven ve bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmaya çalışan bir büyük gençlik kitlesi var." dedi.

Demokrat olmanın kolay olmadığını, "amasız, fakatsız", hiçbir şaibeye yer bırakmadan, antidemokratik bütün unsurlara karşı birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz böyle bir sınav alanıydı. Darbenin ilk saatlerinden itibaren daha ne olacağı belli olmadan, hele hele saat 23.00-01.30 arası bıçak sırtında gidip geldiği alanda kimlerin apronda beklediklerini, 'Bu tren bir gelsin bakalım, başarıyla gelirse biz de tekrar bu trene bineriz.' diye beklediğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla marifet demokrat olmak, Türkiye'yi sevmek, Türkiye demokrasisine sahip çıkmak ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi, AK Parti kadrolarının yaptığı gibi kim nerede bulunursa meseleye sahip çıkarak ölümüne... Eğer o gece darbeciler başarılı olmuş olsaydı bugün belki hiçbirimiz hayatta değildik. Türkiye demokrasisinde bence hiçbir parti hayatta olmayacaktı, varlığını sürdüremeyecekti. Dolayısıyla burada samimi olmak lazım. Biz muhalefette olsak, iktidarda kim olursa olsun, hiç istemediğimiz bir parti olsa bile o partiyi darbeyle iktidardan indirmek isteyene karşı ilk anda sokaklara çıkar, ilk anda darbeye karşı mücadele ederdik. Şimdi CHP'nin yeri geldiği zaman 'Türkiye'nin kurucu partisi biziz.' diyen bir partinin böyle bir tavır göstermesi Türkiye demokrasisinin gereğidir. Dolayısıyla bunu kayıtlara düşmek lazım. 'Biz darbeye karşı direndik.' lafı tam bir lafügüzaftır. Gerçekle ilgisi olmayan, seçim yaklaştığı için, 2023'e az kaldığı için milletin demokratik duygularını okşamak için söylenmiş bir laftır. Görüntüler ortadadır. O akşam Atatürk Havaalanı'ndan kimlerin nasıl, nereye gittiği, nasıl böyle keyifli o darbe sürecini televizyondan izlediğini, kahvelerini içerek izlediğini 84 milyonun tamamı biliyor."

"Ortadaki siyasi gerçeklik budur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'nin tezkereye "Hayır" oyu vermesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"CHP'nin, HDP ve arkasında ona sufle veren terör örgütüyle ilişkilerini konumlandırmak bakımından önce kendini, vatansever, kendisini Kemalist olarak tanımlayan CHP'nin o kemik kadrosu, esas ana kadrosunu ikna edecek bir performansı olması lazım. 'İktidarın her dediğine evet demek zorunda mıyız?' Tabii ki bu tezkereye 'hayır' demek ikna edici bir şey değildir. Adama sorarlar, 'Siz daha evvelki tezkerelere niye evet dediniz?' Aynı mahiyette, aynı üslupla yazılmış tezkerelerdir. Hedefi de aynı olan Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'taki terör örgütlerine karşı yapacağı muhtemel müdahaleler karşısında Türkiye'nin elini rahatlatan tezler. Siz dün böyle düşünüyordunuz da bugün 2023'e çeyrek kala niye fikrinizi değiştirdiniz? Acaba fikrinizi değiştirmenizin temel sebebi HDP'den alamayacağınızı düşündüğünüz oylar mıdır? Tabii İYİ Parti'nin kendisini milliyetçi, vatansever olarak tanımlayan seçmeni nezdinde de bu fevkalade ciddi bir şekilde yara açıyor. Bu tezkereye 'evet' demek CHP'nin de İYİ Parti'nin de hatta Türkiye partisi olduğu iddiasında iseler HDP'nin de vazifesiydi. Ama bunları yapmadılar ve burada bu tezkere konusunda ilk önemli çatlak karşı taraftaki ittifakta ortaya çıkmıştır. Benim kanaatim, gördüğüm kadarıyla bu ihtilaf, sürecek olan bir ihtilaftır."

Kurtulmuş, kamuoyu araştırmalarındaki duruma yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Bütün anketlerde AK Parti açık ara birinci parti. Kim hangi ankete bakmak istiyorsa baksın. CHP'nin oyu da bir milim çıkmıyor, muhalefette olmasına rağmen, bu kadar algı operasyonlarına rağmen. CHP, HDP'nin toplamı da yüzde 35'in üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla bunu görmüş olmanın verdiği bir telaşın karşı tarafta olduğunu düşünüyorum. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor. Milletimiz bazı konularda eleştirilerde bulunuyor ama gidip konuştuğunuz zaman zaten 'AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan başka da bu sorunları çözecek kimse yok.' diyor. Şimdi ortadaki siyasi gerçeklik budur."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri üzerine İstanbul Emniyeti özür diledi 14:25 Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri üzerine İstanbul Emniyeti özür diledi Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak 14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. 14:08 TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor 13:41 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu

Son Dakika Haberleri
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
14:14 Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?
14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
13:47 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti
13:40 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?         
14:14
Belediye Başkanı tepki çeken Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü         
14:00
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın         
13:13
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 14:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement