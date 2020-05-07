AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1)

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dövizin yükselmesini sağlamak demek, vatandaşımızın alım gücünü o kadar azaltmak demek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dövizin yükselmesini sağlamak demek, vatandaşımızın alım gücünü o kadar azaltmak demek. Türkiye bunlara pabuç bırakmaz. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız, bu süreci vatandaşa zarar vermeden atlatmaya çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, 24 TV'de Özel Röportaj programında Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs sürecindeki "yeni normal"in ne olduğuna ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda önemli bir sınav verdiğini, vaka sayılarının azalmış olmasının salgının kontrol altına girmeye başladığını gösterdiğini ancak bunun her şeyin bittiği, eski hayata geri dönüleceği anlamına gelmediğini, ortada hala virüs taşıyan çok sayıda insanın bulunduğunu ve sıkı şekilde hijyen şartlarına uyulması gereken olağanüstü bir sürecin olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Normal dışı sürecin şartlarını, normal olarak kabul etmemiz lazım. Kontrol altına alınmaya başlanmış olan pandemiyi, bir şekilde kontrol altında tutabilmek için önce her birimizin tek tek hayatlarımızı kontrol etmemiz lazım. Yeni normal dediğimiz şey budur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normal süreci açıklarken "Bu dinamik bir süreç" dediğini hatırlatan Kurtulmuş, "Vatandaşlarımızdan istediğimiz, devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı uyarılara dikkat etmek ve kendi yeni normalimizi, hayatımızın bir tarzı haline getirmek halinde bir mücadele vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kucaklaşma faslını biraz daha tehir edeceğiz"

Ramazan Bayramı'ndaki sürece ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Bununla ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecektir. Bekleyip göreceğiz. İşi belli bir noktaya getirmişken eski alışkanlıklarımızı sürdüreceğiz diye bazı şeyleri berbat etmemiz ya da ortadan kaldırmamız söz konusu olmaz. Şimdi çok şükür görüntülü telefonlar var. Büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı her gün arayıp halini, hatırını soruyoruz ama kucaklaşma faslını biraz daha tehir edeceğiz." dedi.

"Bütün dünyada yenilmeden tamamen ortadan kalktığını kimse söyleyemez"

"Yeni dalga konusunda birtakım veriler mi geliyor?" sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"İşin doğası gereği, bu pandemi bütün dünyada yenilmeden tamamen ortadan kalktığını kimse söyleyemez. Dolayısıyla topyekün küresel bir mücadele verilmesi lazım. Bu mücadelede, dünyanın her yerinde bu iş sıfırlanana kadar yapılması gereken de tek tek her bir yerin, nerede vaka görüldüyse oranın lokalize edilerek, mikrobun yayılmasını mümkün olduğunca önlemektir. Yeni dalga olur mu? Bu mikrobun aşısı bulunmadan, tedavisi tam manasıyla bulunmadan bu anlamda da 'Tam olarak bu işten kurtulduk.' demek mümkün değil."

"Döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir"

Türk piyasalarına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünyada hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir şekilde döviz hareketlendi, dolar yükselmeye başladı. Türkiye bu anlamda döviz kurları makul seviyede yükselen ülkelerden birisidir. Rusya çok sert bir döviz yükselmesiyle karşı karşıya kaldı, Brezilya aynı şekilde. İçinde bulunduğumuz şartlarda dünya ekonomisinde büyük bir finans açığının ortaya çıkacağı biliniyor.

Rezerv para hangisi? Dolar. Dolayısıyla bu paranın sanal olarak ortaya koymuş olduğu bu güç dolayısıyla dövizin yukarı doğru hareketlendiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu saldırının başlangıcından bu yana, yaklaşık yüzde 16 belki dün akşamkilerle birlikte yüzde 18 civarında olacak bir kur artışı ile karşı karşıya kalmıştır. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim, küresel şartlar normalleşmeye başladıkça, belirsizlikler ortadan kalkacak, döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir."

Kurtulmuş, "Bunun bir küresel finansal saldırı olduğu hissi sizde de uyandı değil mi?" sorusu üzerine, durumun öyle göründüğünü dile getirdi.

Bir taraftan da algı operasyonlarının yapılmaya çalışıldığını aktaran Kurtulmuş, "Dövizin yükselmesini sağlamak demek, vatandaşımızın alım gücünü o kadar azaltmak demek. Türkiye bunlara pabuç bırakmaz. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız, bu süreci vatandaşa zarar vermeden atlatmaya çalışacağız." dedi.

Pandemi sürecinin, ülkelerin zorluklar karşısında ne kadar dayanabileceği konusunda genel bir test olduğunu, olmaya da devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Çok büyük ülkeler zannettiğimiz ülkelerin aslında kağıttan kaplanlar olduğunu gördük. Sonuçta Avrupa ülkeleri ve ABD'nin bu süreçte zor durumda kaldığını gördük. Pandemiye tedbir geliştirememek başka bir şey, sistemin zayıflıklarının görülmesi başka bir şey. Özellikle sağlık sigortanız yoksa, gittiğiniz hastanelerde bakılmadığınızı, bunun ortaya çıkardığı büyük sosyal çöküşün ortaya çıktığını gördük." diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte maske üretimini ciddi bir şekilde yaparak, dünyaya hibe ederek gönderebilecek bir güce sahip olduğunu, ayrıca ventilatörlerin milli imkanlarla üretebileceğinin görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, "Buradan bir ders de şu çıktı; illa üretim, illa üretim, içeride güçlü bir ekonomi." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 03:36 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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