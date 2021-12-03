BALIKESİR - Binali Yıldırım: "İhracatımız artmaya, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aldığımız tedbirlerle, ihracatımız artmaya, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntılardan kurtulmanın reçetesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Dolayısıyla açığımızı kapatacağız ve daha fazla üreteceğiz." dedi.

Yıldırım, Altıeylül Belediyesince yapılan Sultan Abdulhamid Han Gelişim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sanayi 4.0 sürecine girildiğini, bu süreçte insan aklı ve akıl terinin en büyük sermaye ve kaynak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmiş sanayi devrimlerini ıskaladığını belirten Yıldırım, "Petrolümüz yoktu, icatlarımız yetersizdi ama burada insanımız, beşeri sermayemiz var. Dolayısıyla 4. Sanayi

Devrimi'nde, dijital çağda, çok dinamik, enerjisi dorukta genç kuşaklarımız var. Biz, onların marifetiyle, gayretiyle geleceğin ülkesi, dijitalde, bilim ve teknolojide öncü ülkeler arasına gireceğiz." diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin vatandaşla her daim birlikte olmayı gerektirdiğini aktaran Yıldırım, "Sosyal belediyecilik, vatandaşın derdiyle dertlenip onlarla hemhal olmak, her türlü ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaktır. Bu ülke, hizmet belediyeciliğiyle AK Parti iktidarlarıyla, 1994'te İstanbul seçimlerinde tanıştı." ifadesini kullandı.

Yıldırım, milletin duasıyla, desteğiyle milletin yüzünü güldüren işler yaptıklarını dile getirerek, hiç boş durmadıklarını, ellerinin değmediği, gidemedikleri hiçbir yer kalmadığını anlattı.

Daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Son 2 senedir bir sıkıntı, bütün dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs var. Bu mikrop, bütün dünyanın düzenini, ayarını bozdu. Enflasyon nedir bilmeyen ülkeler, bugün yüzde 7, yüzde 16 enflasyonu konuşuyor. Bütün tedarik zincirinde, mal üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Aldığımız tedbirlerle, ihracatımız artmaya, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntılardan kurtulmanın reçetesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Dolayısıyla açığımızı kapatacağız ve daha fazla üreteceğiz. Daha fazla üreterek, halkımızın refahını daha da artıracağız. Bu yaşanan sıkıntılar, geçicidir. Her darlığın arkasında bir ferahlık vardır.

İnşallah dayanışmayla, birlik ve beraberlikle üstesinden geleceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok. Bugüne kadar birçok zorluğu, sıkıntıyı dayanışmayla geride bıraktık. Bundan sonra da aynı şekilde birlikte, beraber olacağız."

Daha sonra Yıldırım, canlı bağlantıyla yapımı tamamlanan muhtarlık binalarının açılışını, Seyit Ahmet Arvasi Parkı, Millet Kıraathanesi ve bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir de katıldı.