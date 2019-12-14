AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Öz, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve AK Parti ilçe belediye başkanlarıyla Kurtalan'a bağlı Kayabağlar Belediyesi ve Baykan'a bağlı Atabağı Belediyesini ziyaret etti.

Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven'i ve Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale'yi makamında ziyaret eden Öz, beldelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığına geçen Öz, partililerle bir araya geldi.

Öz, burada yaptığı açıklamada, genel merkez yerel yönetimler birim başkanlığı olarak Siirt'teki yerel belediyelere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

" Aydın'ın köylerinde alt yapı olarak ne varsa Siirt'in köylerinde de bunları görmüş olmak bizi mutlu etti. 17 yıl boyunca emeği geçen Siirt siyasetçilerine teşekkür ediyorum. Memleketin her tarafına hizmet eden partinin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz." diyen Öz, AK Parti Siirt teşkilatının birlik içinde Siirt için çalıştığını belirtti.

Ören de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke genelinde olduğu gibi Siirt'te de en güzel hizmetlerin yapılmaya devam ettiğini aktardı.