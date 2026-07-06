AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 7-8 Temmuz’da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ev sahipliğinin 25 yıldır kararlılıkla sürdürülen istikrarlı yönetim anlayışının, güçlü liderliğin ve etkin dış politika vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

“ÇEYREK ASIRLIK İSTİKRARLI YÖNETİMİN VE MİLLETİN VERDİĞİ GÜÇLÜ DESTEĞİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ”

Türkiye'nin bugün uluslararası diplomasinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptığını ifade eden İnan; AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ulaştığı bir dönemde Türkiye'nin küresel ölçekte böylesine kritik bir zirveye ev sahipliği yapmasının, çeyrek asırlık istikrarlı yönetimin ve milletin verdiği güçlü desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Milletin 25 yıldır her seçimde AK Parti'ye duyduğu güvenin Türkiye'nin uluslararası alandaki kazanımlarının en büyük dayanağı olduğunu belirten İnan, "Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye’nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık” ifadelerini kullandı.

"BİZİM REFERANSIMIZ AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ORTAYA KOYDUĞU GÜÇLÜ LİDERLİK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİDİR”

AK Parti'nin demokratik reformlardan eser ve hizmet siyasetine, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye'yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna taşıdığını kaydeden İnan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin de bu güçlü yürüyüşün uluslararası alandaki en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Muhalefetin Türkiye'nin uluslararası başarılarını gölgelemeye yönelik söylemlerini de eleştiren İnan, yabancı basına Türkiye'yi şikâyet etmeyi siyaset zanneden anlayışın milletin ortaya koyduğu iradeyi okuyamadığını belirtti.

İnan açıklamasını, "Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil; aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir.” sözleriyle tamamladı.

“KENDİ ÜLKESİNİ KARALAMAYA ÇALIŞANLAR TÜRKİYE’NİN ULAŞTIĞI STRATEJİK GÜCÜ ANLAMAYACAKTIR”

İnan’ın açıklaması şu şekilde: “Milletimiz, 25 yıldır her seçimde bize güvendi; tercihini daima AK Parti’den yana kullandı. Bugün, çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik ediyoruz. Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye’nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık. AK Parti’mizin kuruluşunun 25. yılında, ülkemiz NATO’nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 25. yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor. AK Parti; gerçekleştirdiği demokratik reformlarla, hayata g eçirdiği eser ve hizmetlerle, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye’yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dikkatle dinlenen bir ülke konumuna taşıdı. Bugün ülkemizin NATO’nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur. Ne yazık ki bazıları, yabancı gazete köşelerinde Türkiye’yi şikâyet etmeyi marifet zannetti ama yine yanıldı. Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanlar, milletin iradesiyle yükselen bu büyük yürüyüşü de Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacaktır. Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil; aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir.”