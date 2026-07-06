AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır
06.07.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin 25 yıllık istikrarlı yönetiminin ve güçlü dış politikasının bir sonucu olduğunu belirtti. AK Parti'nin çeyrek asırlık vizyonuyla Türkiye'yi oyun kurucu bir aktör haline getirdiğini vurgulayan İnan, muhalefetin dış basındaki eleştirilerine sert tepki gösterdi. İnan, "Referansımız aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedef" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 7-8 Temmuz’da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ev sahipliğinin 25 yıldır kararlılıkla sürdürülen istikrarlı yönetim anlayışının, güçlü liderliğin ve etkin dış politika vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

“ÇEYREK ASIRLIK İSTİKRARLI YÖNETİMİN VE MİLLETİN VERDİĞİ GÜÇLÜ DESTEĞİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ”

Türkiye'nin bugün uluslararası diplomasinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptığını ifade eden İnan; AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ulaştığı bir dönemde Türkiye'nin küresel ölçekte böylesine kritik bir zirveye ev sahipliği yapmasının, çeyrek asırlık istikrarlı yönetimin ve milletin verdiği güçlü desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Milletin 25 yıldır her seçimde AK Parti'ye duyduğu güvenin Türkiye'nin uluslararası alandaki kazanımlarının en büyük dayanağı olduğunu belirten İnan, "Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye’nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık” ifadelerini kullandı.

"BİZİM REFERANSIMIZ AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ORTAYA KOYDUĞU GÜÇLÜ LİDERLİK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİDİR”

AK Parti'nin demokratik reformlardan eser ve hizmet siyasetine, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye'yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna taşıdığını kaydeden İnan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin de bu güçlü yürüyüşün uluslararası alandaki en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Muhalefetin Türkiye'nin uluslararası başarılarını gölgelemeye yönelik söylemlerini de eleştiren İnan, yabancı basına Türkiye'yi şikâyet etmeyi siyaset zanneden anlayışın milletin ortaya koyduğu iradeyi okuyamadığını belirtti.

İnan açıklamasını, "Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil; aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir.” sözleriyle tamamladı.

“KENDİ ÜLKESİNİ KARALAMAYA ÇALIŞANLAR TÜRKİYE’NİN ULAŞTIĞI STRATEJİK GÜCÜ ANLAMAYACAKTIR”

İnan’ın açıklaması şu şekilde: “Milletimiz, 25 yıldır her seçimde bize güvendi; tercihini daima AK Parti’den yana kullandı. Bugün, çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik ediyoruz. Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye’nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık. AK Parti’mizin kuruluşunun 25. yılında, ülkemiz NATO’nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 25. yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor. AK Parti; gerçekleştirdiği demokratik reformlarla, hayata g eçirdiği eser ve hizmetlerle, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye’yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dikkatle dinlenen bir ülke konumuna taşıdı. Bugün ülkemizin NATO’nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur. Ne yazık ki bazıları, yabancı gazete köşelerinde Türkiye’yi şikâyet etmeyi marifet zannetti ama yine yanıldı. Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanlar, milletin iradesiyle yükselen bu büyük yürüyüşü de Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacaktır. Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil; aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir.”

Recep Tayyip Erdoğan, Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Yüzyılı, AK Parti, Türkiye, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Eyyüp Kadir İnan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    Artık güçlü Türkiye var.bununda mimarı da RECEP TAYYİP ERDOĞAN dır.???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama

18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:31:46. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.