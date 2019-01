AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Demokratik Ahlak Her Şeyin Başıdır" - Çanakkale

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Venezuela 'da Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "Venezuela'da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına "Seni tanımıyorum" diyemez." dedi. Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nin açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, tarımın bölge coğrafyasında önemli bir unsur olduğunu söyledi.Turan, Türkiye 'de geçen yıl 11 milyon lira tarım desteği verildiğini belirterek "Bizim asla zayıflama ihtimalimiz yok. Zayıfladığımız an dünyada olanları biliyorsunuz. Suriye 'yi görüyorsunuz, zayıf hükümet varsa neler olacağını biliyorsunuz. O yüzden küresel operasyonlara karşı bir Cumhur İttifakı ortaya kondu, Türkiye'nin daha güçlü olması için sistemin değişmesi, başkanlık sistemi gibi önemli iddialarla beraber yola devam etmesi için büyük adımlar atıldı." diye konuştu.Turan, Türkiye'nin istikrarının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Venezuela'da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına "Seni tanımıyorum" diyemez ama gördünüz, bir ülkenin başkanı çıktı "Sen değil, sen başkansın" dedi. Eğer 15 Temmuz'da bu ülke, bu millet devletine sahip çıkmasaydı bugün biz de atanmış vali gibi atanmış başkanlarla yola devam ediyorduk ama halkımız meseleye el koydu, gazi oldu, şehit oldu ve gereğini yaptı. Bir millet kendi değerleriyle ayağa kalkar ve gereğini yapar ama başka ülkenin araya girmesi olmaz. 'Dünya beşten büyüktür' iddiamızın ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha görmüş olduk.""Ayağının kıymeti olanın bu yolda iş yok"Türkiye'nin asla zayıflamayacağını belirten Turan şunları kaydetti:"Ülkemize yan bakanlara asla izin vermeyeceğiz, saflarımızı daha çok sıklaştırarak yolumuza devam edeceğiz. Ayağının kıymeti olanın bu yolda iş yok. Bu yol dikenli, darbe girişimi olacak, iftira olacak, dedikodu olacak ama pes etmeyeceğiz. Bu millet 17 yıldan beri bize her talebimizde oy verdi. Ekonomik sorun oldu, sabretti. Darbe girişimi oldu, canını verdi. O yüzden bizim bu millete vefa borcumuz var, can borcumuz var. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Belediyemizin, muhtarımızın ne talebi varsa mazeret üretmeksizin istediklerini yapacağız. Türkiye'de asla zayıflık olmadan Türkiye'nin istikrarının devam etmesi lazım. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışı güçlü olacak."Konuşmaların ardından edilen duanın ardından kültür merkezinin açılışı yapıldı.