AK Parti Grup Başkvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Özkoç'a Sakarya'dan tepki

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları: " Engin Özkoç'u tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz"

SAKARYA - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'bu kadına haddini bildiriniz' sözleri kamuoyunda büyük tepki gördü. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları da, Özkoç'un skandal tutumuna tepki göstererek, "Soruyoruz, Sayın Özkoç; dün bu ülkede 'başörtülülere haddini bildiriniz' diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, bu toplumda açtığın derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız?" ifadelerine yer verdi.

Meclis Genel Kurulu'nda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Özkoç'un bu skandal tutumuna Başkan Erdoğan dahil birçok isimden tepki geldi. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeler karşısında sessiz kalmayarak tepki gösterdi. STK'lar Özkoç'un sarf ettiği ifadeyi şiddetle kınadıklarını dile getirerek, kendisini tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet etti.



Derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız?

CHP Sakarya İl Binası önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına Hizmet-İş Sendikası Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Kaymakçı bir basın açıklaması yaparak yaşanan olaya karşı tepkilerini dile getirdi. Özkoç'un, Zengin'e sarf ettiği 'bu kadına haddini bildiriniz' ifadesini şiddetle kınadıklarını belirten Kaymakçı, "TBMM Genel Kurulunda yaşanan bir tartışmada Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İstanbul Milletvekili Özlem Zengin'e sarf ettiği 'bu kadına haddini bildiriniz' ifadesini şiddetle kınıyoruz. Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un olayın akabinde Özlem Zengin'e 'bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyordum' diyerek özür dilemesi insanilik bağlamında olumlu olsa da kabahatinin üstünü örtecek yeterlilikte değildir. Soruyoruz, Sayın Özkoç; dün bu ülkede 'başörtülülere haddini bildiriniz' diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, bu toplumda açtığın derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız? 'Anlamını bilmiyordum' dediğiniz sözcüklerin, bu ülkedeki başörtülü kadınların hayatında nasıl bir yara olduğunu siz unutsanız da biz unutmadık. Binlerce başörtülü kadın çalışma yaşamının dışına itildi, on binlercesi eğitim hakkından mahrum bırakıldı ve hatta Medine Bircan vakasında olduğu gibi sağlık hizmeti alamadığı için ölüme terk edildi. Bu sözcükler geçmişte sadece Sayın Merve Kavakçı'ya değil ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı. ve çok ağır bedeller ödetildi" dedi.



Özkoç'u tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz

Kaymakçı açıklamasının devamında ise, "Bedeli ödenmiş ve zararı hala tamir edilememiş bir geçmişi sahiplenmeye devam ediyorsanız söyleyin bilelim. Yeniden turnikelere sıkıştırılacak, peruklu fotoğraf çekerek hastanelerde tedavi olacak, iş yerlerimizden kapı dışarı edileceksek, bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak bu ülkenin başörtülü kadınlarına vaatleriniz bunlarsa bunu açıkça ifade edin de bilelim. Dün bu sözcükler sadece Merve Kavakçı'ya söylenmediği gibi bugün bu sözcükler sadece Özlem Zengin'e söylenmemiştir. Sayın Özkoç'u bu ayrıştırıcı, tahkir edici, şiddet dolu ifadelerinden dolayı tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz. Yıllar sonra Mecliste böyle çirkin bir saldırıya maruz kalmalarından dolayı Sayın Özlem Zengin hanımefendinin şahsında tüm kadın vekillerimizin üzüntüsünü paylaşıyor ve olay karşısındaki direnişlerini dik duruşlarını selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Sakarya İl Binası önünde gerçekleştirilen basın açıklaması sonrasında grup olaysız bir şekilde dağıldı.