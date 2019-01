AK Parti Gümüşhane'de Aday Tanıtım Toplantısı Düzenledi

AK Parti Gümüşhane teşkilatı 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ilçe ve belde belediye başkan adayları düzenlediği aday tanıtım toplantısı ile açıkladı.

AK Parti Gümüşhane teşkilatı 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ilçe ve belde belediye başkan adayları düzenlediği aday tanıtım toplantısı ile açıkladı. AK Parti Gümüşhane'de Kelkit hariç tüm ilçelerde mevcut adaylarla seçime girecek.



Gümüşhane Kültür Merkezinde AK Parti Grup Başkan vekili ve MKYK üyesi Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda protokol konuşmaları, AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan kısa film gösteriminin ardından sırasıyla Belde ve İlçe Belediye başkanlarının tanıtımı, son olarak da il belediye başkan adayının tanıtımı geçekleşti.



Programda konuşan AK Parti Grup Başkan vekili ve MKYK üyesi Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, AK Parti'nin ezelden ebede tarih yolculuğunda Türk Milleti'nin yüzyıllar boyu bütün dünyaya karşı sürdürdüğü adalet, barış, refah ve güven mücadelesinin öncüsü olduğunu belirterek, AK Parti'ye gönül verenlerinin yükünün bu nedenle ağır olduğunu söyledi.



Milletvekili Özkan, "Biz gönül eriyiz. Davamız ezelden ebede. Sırtımızdaki yük ağırdır. Bu davanın sonunda ne rütbe var. Sadece gök kubbede hoş sada bırakacak, bu milletin değerlerini geleceğe taşıyacağız. Gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa karşı vazifelerimiz var. 16 yılda büyük mücadele verdik. O kadar sıkıntılı süreçlerden sadece aziz milletimize sırtımızı dayayarak çıktık. Sadece milletimizin gösterdiği istikamette, onun çizdiği rotada yol aldık. Bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk ve hep beraber Gümüşhane ve Türkiye olduk" dedi.



Ülke içindeki ihanet şebekesinin temizlenmesi noktasında da çok yol aldıklarını ifade eden Özkan, "Ulusal statüko, bürokratik, askeri ve yargı vesayeti ile mücadele ediyoruz. İş dünyasında sözde sivil toplum kuruluşu adı altında millete hizmet eden kadrolara dur diyenlerle de mücadele ediyoruz. Mücadelemiz bitmedi. Birileri el ovuşturuyor. Diyorlar ki 16 yıl oldu artık giderler. Hayır biz gitmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi FETÖ'sü PYD'si YPG'si PKK'sı DEAŞ'ı topunuz gelin. Allah'ın izniyle bizi bu topraklardan gönderemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de 31 Mart'ta 14-0 yapacaklarını ve Türkiye derecesiyle bu süreci tamamlayacaklarını savunarak, "Bu sürece yalnızca Belediye seçimi gözüyle bakmamamız gerekiyor. AK Parti'nin kurulduğu günden beri bu süreçte bütün seçimleri adeta bir ülkenin kaderiyle eşdeğer olmuştur. Yalnızca ülke sınırları içerisinde değil gönül coğrafyamızda yaşayan tüm mazlum milletlerin kaderiyle özdeş olmuştur. 31 Mart seçimleri de aynı dönemdedir. Bu seçimler ve seçim sonuçları yalnızca Türkiye'de yaşayan 81 milyon vatandaşımızın merak ve heyecanla beklediği bir sonuç değil, o gönül coğrafyamızda yaşayan tüm mazlum milletler 31 Mart'ı heyecanla beklemektedirler. İnşallah o gün biz zafer kutlamamızı gönül coğrafyamızdaki tüm ülkelerle kutlayacağız. 7 Haziran'dan sonrası bu gönül coğrafyamızda yaşayan milletlerin matemini onlara bir daha yaşatma hakkımız yok. Gece gündüz hep birlikte el ele gönül gönüle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Aday adaylığı süreci oldu. Heyecanlı bekleyiş oluştu. Kırılan, darılan arkadaşlarımız olabilir. Ama bu bir davadır ve kurumsal aidiyeti olan herkes bugünden itibaren genel merkezimizin açıkladığı adayların etrafında birleşip bu kutlu yürüyüşe, bu kutlu davaya hizmet etmek, çalışmak zorundadırlar" dedi.



Türkiye genelinde MHP ile Cumhur İttifakı kurduklarını hatırlatan Akgül, "Cumhur İttifakını bir seçim ittifakı olarak algılamak ve bunu seçim ittifakı gibi göstermek cumhur ittifakına yapılacak en büyük haksızlıktır. Cumhur İttifakı bu ülkenin bekasıdır, bu milletin milli değerlerini sahiplenen 2 partinin işbirliğidir. Cumhur ittifakının 2 adayı yoktur. Bizim adayımız Gümüşhane'de Ercan Çimen'dir, ilçelerimizde, beldelerimizdeki adaylarımızdır" ifadelerini kullandı.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise konuşmasında belediye başkan adaylarının şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gümüşhane ülkemizde milli ve manevi hassasiyetlerin yoğun olduğu dönemlerde her zaman en ön safta yerini almıştır. Ülkemizin böylesine beka mücadelesi verdiği bir dönemde Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle tarihi bir seçime gidiyoruz. İnşallah bu seçimlerde AK Parti bugüne kadar elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekleyecektir. Başta Gümüşhane Belediyemiz olmak üzere bütün ilçe ve belde belediyelerimizi alacak güç, kapasite ve yapıya sahibiz. Allah'ın izniyle Türkiye'de yeniden bir derece yapacağız" diye konuştu.



Milletvekili Pektaş, "İl Başkanımızın liderliğinde Milletvekilleri olarak Belediye Başkan adaylarımız olarak teşkilatımızın her kademesiyle bir yumruk olarak gece-gündüz, kar-kış demeden 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Seçim sonuçlarını alana kadar da uyku bize haramdır. Önümüzdeki dönemde Belediye Başkanlarımızla beraber hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Etkinlikte konuşan ve 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise "Bu yüce millete hizmet etme imkanının 2014'te buldum. 2002'de kurulan bu dava 17 yıldır bu ülkeye ve bu millete hizmet ediyor. Gümüşhane 2002'den beri sizlerin sayesinde hep ilk üç il içerisinde olmuştur. Bunlar hep birlik ve beraberlik içerisinde oldu. AK Parti hem il merkezinde tüm ilçe ve beldelerde 14'te 14 yapmaya hazırdır" dedi.



AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av.Celalettin Köse de konuşmasında AK Parti hareketinin mihenk noktasının 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması olduğunu hatırlatarak, "Bu süreçle birlikte Türkiye'de de bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. AK Parti iktidarlarıyla ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Gümüşhanemizde de reform niteliğinde hizmetler hayata geçirilmiştir. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesi 1994 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğine dayanmaktadır. Yani yerel yönetimler bizim mihenk taşımızdır" diye konuştu.



Açıkladıkları Belediye Başkan adaylarının 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şuuruyla hareket edeceklerini kaydeden Köse, "Bu seçimlerin ana teması gönül belediyeciliği. Biz de AK Parti Gümüşhane teşkilatları olarak Gümüşhaneli hemşehrilerimizin gönüllerine girip dualarına talibiz. Seçim gününde kadar gece-gündüz demeden çalışarak Gümüşhane'de belde, ilçe ve il olmak üzere toplam 14 belediyenin tamamına aramızdaki birlik ve beraberliği muhafaza ederek, kardeşlik hukukumuzu geliştirerek Gümüşhane'de 14'te 14 yapacağız" şeklinde konuştu.



Başkan Köse, "Bu işin temelinde birlik ve beraberlik var. Zaten Gümüşhane halkı Cumhurbaşkanımıza kalbi muhabbet besliyor. Biz her seçimde kuruluştan bugüne kadar rekor derecesinde oy aldık. En son Haziran seçimlerinde de Türkiye ikincisi olduk. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yine Türkiye derecesi hedefliyoruz. Bunu tesis etmek için birlik ve beraberliğimizden ödün vermememiz lazım. Bir oyla seçim kazanacakmış gibi çalışacağız. Kelkit'te bir değişim oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Kelkit Belediye Başkanımız Ünal Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından AK Parti'nin Gümüşhane Belediye Başkan Adayı, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Gümüşhane Merkez ilçede Ercan Çimen'i, Kelkit'te Aziz Nas'ı, Köse'de Şerif Aygün'ü, Kürtün'de Ahmet Kanat'ı, Şiran'da Yavuz Altıparmak'ı, Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.



Beldelerde ise Merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde Necati Uçan, Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde Ahmet Genel, Gümüşgöze beldesinde Hasan Aksel, Öbektaş beldesinde Muzaffer Kartal, Söğütlü beldesinde Hasan Türkel, Ünlüpınar beldesinde Şerif Özer, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde Aynur Zorlu Kaya ve Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük beldesinde Hikmet Canan belediye başkanı adayı olarak gösterildi.



Törene AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr. Kemalettin Aydın'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. - GÜMÜŞHANE

