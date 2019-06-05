AK Parti Havza İlçe Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Havza
İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş
, partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, tüm vatandaşlara bayram tadında, birlik ve beraberlik içinde mutlu ve huzurlu ömür diledi.
Güven ve huzur içinde ibadetlerini yapıp bayramlarını kutladıklarına işaret eden Köktaş, ama dünyanın birçok yerinde kan, gözyaşı, yoksulluk bulunduğunu, bir kuru ekmekle ibadetlerini yapmaya çalışan, bayramı geçiren Müslüman kardeşleri olduğunu anlattı.
Onlara zulüm eden, daha yoksul hale getiren, yoksulluktan hayatlarını teslim edenlerinde olduğunu dile getiren Köktaş, şöyle devam etti:
"Bunlara sebep olanların karşısında, zulüm gören insanların yanında duran, yardımına koşan, onlara uzanan en güçlü el Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve onun Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'dır. Onun için Türkiye'nin güçlü olması, sadece Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaşımızın değil, bütün insanlık ve mazlum coğrafya için önemlidir. Onun için Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız fakat biz güçlü olmak istedikçe, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalıştıkça, kalkındırmak istedikçe, daha çok yatırım, istihdam, ihracat, üretim yapmak istedikçe her dönemde birileri ayağımıza çelme takmaya, önümüze takoz olmaya, kesmeye gayret gösteriyor."
Herkesin gözünün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olduğunu vurgulayan Köktaş, "Onun için bir ve beraber olacağız ki oynanan oyunları bertaraf edelim. Güçlü Türkiye olacağız ki ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyarak çocuklarımızı güzel yarınlara kavuşturalım. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi daim etsin." dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
da birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dolu dolu bir ramazan ayının ardından hep birlikte bayrama erdiklerini kaydetti.
Programa AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
ile partililer katıldı.