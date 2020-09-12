AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı - Son Dakika

AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin diğer siyasi partilerin toplam üye sayısının 6 katı üyeye sahip olduğunu belirterek, "Bizler en geniş tabana yayılmış, en güçlü siyasi temsili yakalamış dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşuyuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin diğer siyasi partilerin toplam üye sayısının 6 katı üyeye sahip olduğunu belirterek, "Bizler en geniş tabana yayılmış, en güçlü siyasi temsili yakalamış dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Sadece bu sene içerisinde yaptığımız üye sayısı ortalama sıradan Avrupa ülkesinin nüfusuna adeta eş değer. " dedi.

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

İstanbul teşkilatının partinin lokomotifi olduğunu, Anadolu'ya ilham olduğunu belirten Kandemir, İstanbul teşkilatının Türkiye genelinde partiye kaydedilen 600 bin yeni üyenin 180 binini tek başına kaydettiğini söyledi.

Üye kaydı konusunda emeği geçen herkese teşekkür eden Kandemir, "Partimiz diğer siyasi partilerin toplam üye sayısının 6 katı üyeye sahip büyük bir aile. Bizler en geniş tabana yayılmış, en güçlü siyasi temsili yakalamış dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Sadece bu sene içerisinde yaptığımız üye sayısı ortalama sıradan Avrupa ülkesinin nüfusuna adeta eş değer." dedi.

Büyük düşleri olanların, cesaretleri olanların, toplumsal dönüşümleri sağladığına işaret eden Kandemir, yeni yollar açabilenlerin, cesaret ve öz güven gösterenlerin ülkelerini böylesi geniş toplumsal yapıyla temsil edebildiğini kaydetti.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Eddoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin kendi yolunu kendi çizen bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin nice başarılara imza atacağına inandığını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Aliye İzzetbegoviç, 'tarihi Allah yazar, biz nerede durduğumuza karar veririz' diyor. Haklının yanında duran, hakkı haykıran bir liderin ardında yürümek bizler için bir onur, aynı zamanda ağır bir sorumluluk. Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmanın manaca hangi ağırlıkta bir yükü omuzlarımıza yüklediğinin farkında olan bir teşkilat olarak inşallah sizin ardınızda daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

106 bin 155 yeni üye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise bu akşam tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

12 Eylül darbesinin 40. yılında millet ve iradesine kasteden tüm darbeleri ve darbecileri kınadığını belirten Şenocak, "Bununla birlikte, çok partili siyasi hayatımızda, milletiyle beraber ilk kez darbecileri yerle yeksan etmiş Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmanın haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu kirli yola hala umut bağlayanlar olduğunu biliyoruz. Ama onlar da bilsin ki, bu millet 15 Temmuz'da o karanlık sayfayı bir daha açılmamak üzere kapatmıştır." diye konuştu.

Şenocak, "Partimize, kasım ve aralıkta 75 bin, ocakta ise 45 bin yeni üye kazandırmamızın ardından, İstanbul teşkilatı olarak, zatı alinize 'partimize 100 bin yeni üye daha kazandıracağız' sözünü vermiştik." diyerek, şöyle devam etti:

"Sözümüzü tutup yeni bir başarı hikayesi daha yazdık. Partimiz, her gün daha da büyüyen bir ilgi ve yönelişin merkezi olmaya devam ediyor. İstanbul akın akın, AK Parti'ye koşmanın sevincini, gururunu ve heyecanını yaşıyor. Bu kampanya sürecinde bir kere daha yakından gördüm ve kendi kendime dedim ki 'Allah'ın izniyle, biz 100 bin üyeyi de aşarız inşallah.' İstanbul'da sadece 40 gün içinde partimize 106 bin 155 yeni üye daha kazandırdık. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu sonuç, şu ana kadar hiçbir partiye nasip olmamış bir başarıdır, bir rekordur. İftiharla söylüyoruz ki AK Parti'nin, birçok partinin aldığı oy sayısından daha fazla üye sayısı vardır. Türkiye'de bütün diğer siyasi partilerin üye sayısı toplamı 3 milyon civarındayken, AK Parti'nin sadece İstanbul'daki üye sayısı yaklaşık 2,5 milyona ulaştı."

"Yoğun, yorucu ama gerçekten zevkli bir maratonu tamamladık"

On bini aşkın vatandaşın 'aküyelikİstanbul.org' web sitesi yoluyla üyelik başvurusunda bulunduğunu dile getiren Şenocak, sitenin AK Parti ailesinin interaktif bir ortamda daha kolay ve seri şekilde büyümesini sağladığını, çok önemli bir fonksiyon gördüğünü ifade etti.

Şenocak, AK Partiye üye olma yolunda sergilenen coşkulu tablonun milletin AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar çok inandığını gösterdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşmeye yeni başladığımız ve İstanbul'un önemli ölçüde boşaldığı bir süreçte, bu güzide teşkilat, gerçekten çok fedakarca çalıştı. Ailesinden ve dinlenmesinden feragat etti. Her üyeye önce kayıt için ulaşıp her birine tek tek sayın cumhurbaşkanım sizin selamınızı ileterek gönülleri ısıttı. Üyelik kaydı gerçekleştirildikten sonra bile, bir kere de üyeliğini tebrik etmek için, yine her üye teker teker telefonla arandı, hayırlı olsun temennileri iletildi. Yoğun, yorucu ama gerçekten zevkli bir maratonu tamamladık. Ben üyeliklerin her safhasını yerinde görmüş ve yaşamış biri olarak buna yakinen şahidim. Öyle fedakarlık tabloları gördüm ki, gerçekten çok ama çok duygulandım."

"Biz, sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyeceğiz"

Tarihin her gün yeniden yazıldığı ve dünyada dengelerin hızla değiştiği bir dönemden geçildiğinin farkında olduklarını belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Millet olarak, bu zamana kadar liderliğinizde nice oyunları hep birlikte bozduk, darbelere direndik, ölümlerin üzerine korkusuzca yürüdük. Çünkü biz, size ve davamıza gönülden inanmışız. Çünkü biz sizi örnek alıyoruz. Çünkü siz hiçbir şart altında yılmıyor, yorulmuyor, pes etmiyor ve yürüyorsunuz. Önünüzde aydınlık bir gelecek, arkanızda koca bir milletle yürüyorsunuz. Biz de İstanbul olarak sonuna kadar yanınızda, sonuna kadar sizinleyiz. Buradan, Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye hayal eden dış güçlere ve onların taşeronlarına sesleniyoruz: başaramayacaksınız, yapamayacaksınız, AK üyeler buna izin vermeyecek. Bu millet buna izin vermeyecek. İstanbul buna asla ve asla izin vermeyecek. Dost düşman herkes bilsin ki; biz, sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyeceğiz."

AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı

İstanbul, AK Parti, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:35 - Kaynak: AA

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