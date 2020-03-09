AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi 6. Olağan Kongre sürecini Sivas'ın Hafik ve Ulaş ilçelerinden başlattı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafik ve Ulaş'taki kongrelere AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve partililer katıldı.



İlk olarak gerçekleştirilen Hafik ilçe kongresinde mevcut başkan Hatice Soğancıoğlu ile devam kararı alındı. Daha sonra gerçekleştirilen Ulaş kongresinde de mevcut başkan Aslıhan Ceyhan güven tazeledi.

Kongrelerde konuşan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Sivas teşkilatları olarak ilçeler ile uyumlu şekilde çalıştıklarını ifade etti.



AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ise AK Parti için kadınların önemli olduğuna dikkat çekerek, "Seçimlerde kadınlara büyük işler düşüyor, bizim partimizin mihenk taşları siz kadınlarsınız, evinizden, işinizden ve çocuklarınızdan fedakarlık yaparak kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi anlatıyorsunuz, hepinize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekili Semiha Ekinci ise kendisinin de kadın kolları teşkilatından geldiğini ve AK Parti'nin kadınlara büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Önümüzde 2023 seçimleri var, bu seçimler ülkemizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Biz kadınlara büyük işler düşüyor, ayrım yapmaksızın çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de mimarı siz kadınlar olacaksınız." ifadelerini kullandı.