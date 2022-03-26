AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Eskişehir'de kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinin yüzde 48'inden kadınların yararlandığını söyledi.

Ök, Öğretmen Evi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nın 62'incisinin Eskişehir'de düzenlendiğini söyledi.

Etkinliklere ilginin büyük olduğunu ifade eden Ök, Türkiye'de birçok kadının KOSGEB desteklerinden yararlandığını anlattı.

Nilgün Ök, "Neredeyse, KOSGEB desteklerinin yüzde 48'inden kadınlar yararlanıyor. İŞKUR'un iş ve işçi eğitim programlarından yaralanan kadın oranı yüzde 50'lilere ulaşmış durumda. Sadece tarımda kadınlara 3,6 milyar lira devlet olarak hibede bulunmuşuz. 56 bin kadın çiftçimiz ise bundan yararlanmış. Bu örnekleri hep birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." sözünü anımsatan Ök, şunları kaydetti:

"Bu cümle bizim yola çıkmamızdaki anahtar cümle oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne, kadınların her alanda, ekonomiden siyasete, iş hayatından sosyal hayata yer alması için tüm devlet imkanlarını hayata geçirdik. Pozitif ayrımcılık Anayasa'ya Cumhurbaşkanımızın söylemeleri ile girdi. ve bugün birçok alanda kadınlara erkeklerden ziyade pozitif ayrımcılık yapıyoruz ki bunlara teşvikler de dahil."

" Bizler en büyük desteği Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında kadınlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kadınların her zaman ve her yerde hayatın öznesi olduğunu belirten Günay, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri döneminde kadına verilen destek ve değer bu zamana kadar hiçbir hükümet döneminde verilmemiştir. Cumhurbaşkanımız partimizin kuruluşundan bugüne kadar her zaman kadınlara destek vermiş, ön plana çıkarmış ve partinin kurucu unsurları arasında gerekli değeri vermiştir. Bizler en büyük desteği Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 'Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir.' sözleri bir toplumsal sözleşme olarak kabul edilmiş, tüm kadınları cesaretlendirmiş ve hepimiz için güç kaynağı olmuştur. Bizler, kadın olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle, inandığımız yolda sizlerle yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz."

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün moderatörlüğünde devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ile çok sayıda kadın davetli katıldı.