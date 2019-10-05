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Ak parti kampında 'halı saha' maçı

1 saat önce

AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bazı Bakan ve milletvekilleri, halı saha maçı yaptı.

Ak parti kampında 'halı saha' maçı, System.String[]

AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bazı Bakan ve milletvekilleri, halı saha maçı yaptı.
AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kampa giren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bazı milletvekilleri, toplantının ilk gününün ardından halı saha maçında bir araya geldi. Maçta, Varank ile Çavuşoğlu'nun kaptanlıklarını yaptıkları iki takım karşı karşıya geldi. Varank'ın kaptanlık yaptığı takım, Çavuşoğlu'nun kaptanlık yaptığı takımı 5-1 yenerken, ikinci yarı ise Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kural değiştirmesiyle maçın tekrarlanma kararı alındı. Tekrar maçının galibi ise 3-1'lik skorla Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımı oldu.
'SAHADA KAZANDIKLARIMIZI MASADA KAYBETMEDİK'
Bakan Çavuşoğlu, sahada ve masada güçlü Türkiye'yi gösterdiklerini belirterek, "Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmedik" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise maç sırasındaki kural değişikliğine tepki göstererek, "Maçtan çok zevk aldıklarını söyleyerek skoru da resetlediler" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, her iki takımın da centilmence ve dostça mücadele ettiğini söyledi. Kasapoğlu, "Herkese centilmenliği tavsiye ediyoruz. Sonuna kadar mücadele sonuna kadar kardeşlik diyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:
Maçtan görüntü
- Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
- Mustafa Varank'ın açıklaması
Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması
Genel ve detay
Haber-Kamera:  Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM-Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Mustafa Varank, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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