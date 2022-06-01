AK Parti Karabük Teşkilatından Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.

Karabük heyeti, Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığınca Karabük'e yapılan ve yapılacak olan yatırım ve destekler ele alındı.

Ünal, Güneş ve Altınöz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a da "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.