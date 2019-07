AK Parti Karatay 72. Genişletilmiş Danışma Meclisi yapıldı

Konya'da, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığının 72. Genişletilmiş Danışma Meclisi gerçekleştirildi.

Konya'da, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığının 72. Genişletilmiş Danışma Meclisi gerçekleştirildi.



Konya'da 72. Genişletilmiş AK Parti Karatay İlçe Danışma Meclisi, Aziziye Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla yapıldı. Divanın teşekkülü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan İlçe Danışma Meclisi, protokol konuşmalarıyla devam etti.



Programda konuşan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 31 Mart seçimlerindeki büyük desteklerinden dolayı tüm Karatay halkına teşekkür etti.



"31 Mart'taki sonuçlar omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da arttırdı"



Başkan Mehmet Genç, Karatay'ın, her zaman olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de farkını gösterdiğini belirterek, "Milletimizin partimize olan sevgisi, muhabbeti ve destekleri için tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde Karatay yine kendi rekoru kırarak yüzde 76,87'lik bir oy oranıyla Türkiye'de yeni bir ilke daha imza attı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın övgüsüne mazhar olduk. Belediye başkanımız da bu başarının sonucunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Bu başarının gizli kahramanları olan tüm dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz bu oy oranı omzumuzdaki sorumluluğu ve yükü daha da arttırıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ilçemiz ve Konyamız için çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.



"Üzerimize düşen tek şey milletimize ve şehrimize hizmet etmek"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, 31 Mart seçimlerinden alınlarının akıyla çıktıklarını belirterek bu önemli başarıda büyük pay sahibi olan tüm teşkilat mensuplarına ve Karatay halkına teşekkür etti. Başkan Kılca, "Seçim çalışmalarımız süresince bitmek bilmeyen bir heyecan ve azimle çalışan, milletimizin her bir ferdine ulaşmak için çalmadık kapı bırakmayan kadın kollarımıza, enerjileriyle gece gündüz koşturan gençlik kollarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Artık üzerimize düşen, milletimizin mesajı doğrultusunda hareket ederek ülkemize ve şehrimize gerektiği şekilde hizmet etmeye devam etmektir. Hızla 2023 hedeflerine yürüyecek ve bunun için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel seçimlerin ardından yalnızca hizmetlere ve projelere odaklanarak şehrimizi en etkili şekilde ileri taşımanın yollarını arayacağımız önümüzdeki 4 buçuk yıllık sürecin büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.



Başkan Kılca, konuşmasının sonunda göreve geldiği günden bu yana Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdikleri yatırımlar ile yürüttükleri çalışmalar hakkında partililere bir sunum yaptı.



"Cumhurbaşkanımız teşekkür için şehrimize gelecek"



AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, her seçimde AK Parti'yi birinci yapan Konyalılara teşekkür etti. Erdem, Karatay ve Konya'nın bu önemli seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ziyaretini Konya'ya yapacağının müjdesini vererek, Konya olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karatay'a ve Konya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını aktardı.



Erdem, ülke gündemine ilişkin olarak da, "Türkiye bölgede önemli bir yere sahip. Ülkemiz geçtiğimiz günlerde teslimine başlanan S-400 sayesinde de önemli bir savunma yeteneği kazanmış oldu. Türkiye, kendi ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumakla yükümlü. Bütün baskılara rağmen S-400 gibi ileri hava savunma sistemini uygun maliyetlerle ülkemize kazandırma kararlılığı gösteren Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. 2023 hedeflerimize hızla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



"Güçlü Türkiye için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz"



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Konya'da birbirinden önemli ve güzel isimlerin başa geldiğini belirterek, "Teşkilatlar olarak bize düşen, bu güzelliklere yeni güzellikler katmaktır. Hem yerelde hem ulusalda bu davanın liderine olan karşı görevimizi yapalım. 2001'deki o çıkış ruhuyla bugün dünyada adı konuşulan bir liderimiz var. Milletin geleceği için her türlü riski alan bir lider. Bu kadar ihanet olmasaydı Türkiye bulunduğu yerden daha ileride olabilirdi. Dünyada mazlumların son kalesi ve tek umudu hala Türkiye. AK Parti Teşkilatları olarak ana kadememiz, ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençli kollarımız ve belediyelerimizle topyekun bir aileyiz. Vatanımız için huzur iklimine gücümüz yettiğince katkı vermek boynumuzun borcudur. Birlik ve beraberlik içerisinde daha da güzel başarılara imza atmak için terimizin son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.



Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Karatay İlçe Başkan Mehmet Genç ile ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim

2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame