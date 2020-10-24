AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi
İstiklal Marşının okunması
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'in konuşması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması
Tanıtım filminin izlenmesi KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
- Kaynak: AA
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