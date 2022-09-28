AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar'dan su ve ulaşım tepkisi

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya'daki su faturalarında yaşanan artışa ve ulaşım sorununa tepki gösterdi.

Bayraktar, Kepez İlçe Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, kentte yapılan çalışmalara ve vatandaşların yaşadığı sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın AK Parti yönetimi döneminde bir dünya markası haline geldiğini söyleyen Bayraktar, kente katkı sunmaya devam ettiklerini anlattı.

Bayraktar yapılan tüm bu çalışmaların yanında kentte ciddi bir ulaşım sorunu yaşandığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetiminde geldiğimiz noktada, kentte ulaşım kırmızı alarm veriyor. Kepez'de ise can çekişiyor. 10 ila 15 dakikada gelen toplu ulaşım araçları maalesef 2- 3 saatte gelmeye başladı. Birçok hattın kaldırıldığını duyuyoruz. Özellikle ilçemizde bu konuda ciddi sorun yaşanıyor. Ulaşım çıkmaz bir sokağa sokuluyor." diye konuştu.

Toplu ulaşımda bilet fiyatlarının da oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Antalya'nın ulaşımdaki seviyesinin 20-25 yıl geriye gittiğini savundu.

Bayraktar, son dönemde su faturalarında da artış yaşandığına değinerek, " Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Antalya, en pahalı suyunu kullanmak zorunda bırakılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, su sisteminin elektrikle bağlantılı olduğunu söylüyor. Elektrik zammı diğer ülkelerde ve illerde de var. Konya'da suyun birim fiyatı 9,39 lira, burada ise 20,93 liradan kullanılıyor." dedi.

Su arızalarına müdahale süresinin de uzadığını öne süren Bayraktar, yaşanan gecikmenin faturalara yansıdığını dile getirdi.

Bayraktar Antalya'da altyapı sistemlerinin de değişmesi gerektiğini vurgulayarak, çalışmalardaki eksikliklerin içme suyunda da tehlike oluşturduğunu kaydetti.