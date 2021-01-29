AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde başkanlığına Enes Aydın Gün, seçildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongrelerinin büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Minsolmaz, tüm vatandaşlara hizmet etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin pandemi koşullarında dahi gelişerek büyümeye devam ettiğini vurgulayan Minsolmaz, şöyle devam etti:

"Dünya pandemi ile kavrulurken en gelişmiş ülkelerde bile insanlar hastane koridorlarında hayatını kaybederken, Türkiye en yüksek seviyede sağlık hizmetini sundu. 150 ülkeye de sağlık yardımında bulundu. 143 ülkeden vatandaşını uçakla Türkiye'ye getirdi. Bizim gençlik yıllarımızda bir Avrupa ülkesindeki vatandaşın Antalya'da yaralandığında ülkesinden gelen ambulans helikopter veya uçakla ülkesine götürülerek tedavi edilmesi bizi şaşkına çeviriyordu. Hamdolsun bugün İsviçre'de genç kız hastalanan babası için İsviçre hastanelerinde yeterli korona tedavisi göremeyeceğini düşünerek bir twit atıyor ve bizim Sağlık Bakanımız onu arayarak 'korkmayın biz biraz sonra oraya geliyoruz' diyebiliyor. Bu ülkenin gücünün göstergesidir."

Minsolmaz ardından kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kongrede AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ile Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Enes Aydın Gün, İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçildi.