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AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, orman köylüleri ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, orman köylüleri ile bir araya geldi

12.02.2022 12:14
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, orman köylüleri ile bir araya geldi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde orman köylüleri ile bir araya geldi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde orman köylüleri ile bir araya geldi.

Minsolmaz, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ile Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde, orman işi ile geçimini sağlayan vatandaşlar ile muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Orman köylülerinin sıkıntıları ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Minsolmaz, kendilerine aktarılan isteklerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

AK Parti'nin çözüm ve hizmet partisi olduğunu anlatan Minsolmaz, vatandaşın derdiyle dertlendiklerini anlattı.

Her zaman vatandaşla iç içe olduklarını dile getiren Minsolmaz, orman köylülerine gereken her türlü desteği de vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Minsolmaz, ardından Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.

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Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, orman köylüleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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