AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: "Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: 'Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyorum' - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: "Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyorum"

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin, "Elinde belge varsa lütfen gitsin ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunsun.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin, "Elinde belge varsa lütfen gitsin ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunsun. Eğer bu bir yalan ve iftiraysa cumhuriyet savcılarımızı da göreve davet ediyorum." dedi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Kendirli, Ekicioğlu'nun Belediye Meclisi toplantısında bazı basın kuruluşlarına yönelik suçlamalarda bulunduğunu, elinde kamera ile şantaj ve tehditle belediyeden ihale alma döneminin bittiğini söylediğini belirtti.

Kırşehir'de iki tane televizyon bulunduğunu dile getiren Kendirli, "Önceki dönem belediye başkanımıza ve ekibine hitap ediyor. Diyor ki, 'adrese teslim ihaleler verdiniz'. Hangi dosyalarmış, bu ihale dosyalarının tamamı Kırşehir Belediyesindedir. Didik didik ettiniz, bir şey bulsaydınız çarşaf çarşaf çıkardınız, hiçbir şey bulamadınız. Niye böyle yalanla iftira ile insanları zan altında bırakıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Ekicioğlu'nun meclis toplantısındaki konuşmasında "FETÖ borsası" iddialarıyla yargıyı da töhmet altında bıraktığına değinen Kendirli, "Elinde belge varsa lütfen gitsin ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunsun. Eğer bu bir yalan ve iftiraysa cumhuriyet savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Bütün Kırşehir'in huzurunda." ifadelerini kullandı.

Kendirli, Kırşehir Belediyesinde sözleşmeleri yenilenmeyerek işlerine son verilen 29 sözleşmeli personelin arkasında olduklarını da vurguladı.

Bazı personellere kendilerinin birinci derece yakınları şeklinde ithamlarda bulunulduğunu vurgulayan Kendirli, "Burası küçücük bir şehir. Elbetteki olacak. Biz 1200 kişiye istihdam sağlamışız. Buradaki 29 kişinin tamamı benim birinci derece yakınımdır. Bununla sınırlı değildir, belediyede çalışan 1200 kişi de benim birinci derece yakınımdır. Biz hadiseye hep böyle baktık. Biz hizmet odaklı bir partiyiz. Hiçbir zaman kişi, parti, ideoloji ayrımı yapmadan milletimize, hemşehrilerimize hizmet etmeye çalıştık." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da "Bu 29 kardeşimizin yanındayız. Haklarını sonuna kadar savunacağız. Her zaman mağdurun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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