Üye Girişi
AK Parti'li Akbaşoğlu: Parlamenter sistem gericiliktir - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Parlamenter sistem gericiliktir

23.09.2021 16:09
AK Parti'li Akbaşoğlu: Parlamenter sistem gericiliktir, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistem gericiliktir, geriye gitmektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistem gericiliktir, geriye gitmektir. Bugün parlamenter sistem üzerinde ortak paydada buluşanlar aslında Türkiye'yi kaosa, vesayete, milletin egemenliğinden rol kapmaya çalışanlara yeşil ışık yakmaktadır" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorunu ile ilgili söylemlerini değerlendiren Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu gündeme getiriyor. Sayın Akşener'in hem 'Mavi Vatan' hem de CHP'nin, 'Kürt sorunu vardır' şeklinde içi doldurulmamış, suni gündemine ilişkin düşüncelerini sorduğumuzda da kendisinden bir cevap gelmedi. Kamuoyu bu konuda takdirini maşeri vicdanında yapacaktır" diye konuştu.

'HDP SEÇMENİNE SELAM GÖNDERMEYE ÇALIŞIYOR'Kılıçdaroğlu'nun, bu söylemiyle son günlerde HDP seçmenine selam göndermeye çalıştığını savunan Akbaşoğlu, "Bu selamı gönderirken tabii ittifak mensuplarıyla da belirli bir plan çerçevesinde hareket edildiği anlaşılıyor. Parti tabanlarının birbirine yakınlaştırılmasına ilişkin bu strateji, son zamanda CHP'li Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları üzerine, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı olması talebine kadar ilerlemiş vaziyette. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı herhalde Selahattin Demirtaş. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki cumhurbaşkanı adaylarına hem kendisiyle hem de içeride bulunan milletvekillerinin yaklaşımlarıyla yeni yeni isimlerin eklendiği kamuoyunun bilgisine sunulmuş vaziyette" değerlendirmesine bulundu.'TÜRKİYE'DE ANCAK TERÖR SORUNU VARDIR'Akbaşoğlu, "Bize göre Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. AK Parti, 19 yıllık iktidarları döneminde temel hak ve özgürlükler noktasında ortaya koyduğu demokratikleşme ve sessiz devrimlerle bütün sorunların üzerinden gelmiş ve Allah'a çok şükür 84 milyon insanımızın tamamının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir hukuk düzeni Türkiye'de cari kılınmıştır. Bu manada Türkiye'de ancak terör sorunu vardır. Terör sorununun da üstesinden gelen iktidar, AK Parti iktidarlarıdır" dedi.'CHP'NİN MAKYAJININ DÖKÜLDÜĞÜNÜN İŞARETİ'Akbaşoğlu, CHP'nin, yüzünü makyajlayarak kamuoyuna demokratikleşme, özgürleşme ile ilgili bir takım mesajlar vermeye çalıştığını söyleyerek, "CHP yönetiminin, Etimesgut İlçe Başkanı'nın sözlerine sahip çıkacak şekilde beyanlarda bulunması CHP'nin,'nato mermer, NATO kafa' olduğunu bir kez daha ortaya koymuş vaziyette. CHP yönetimi, ayıplanması, utanılması gereken hususlara kendi içinde bir çekidüzen vermesi gerekirken, her türlü haksızlığı, yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı sahiplenici bir tutum ve davranış sergilemesi ve milletimizin değerleriyle İzmir'de, Edremit'te, Bolu'da, her tarafta, bütün olaylarda alay etmesi, CHP'nin makyajının döküldüğünün işareti olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor" diye konuştu.'ESAD'IN DAVETİNDEN HİSTERİK BİR SEVİNÇ DUYUYORLAR'Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından davet edilmesine ilişkin, "Suriye Devlet Başkanı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu çağrısı, hani o FETÖ'cü yaklaşımın, paralel devlet anlayışının belki bir tezahürüne dönük, bir çocuk sevincine dönüşebilecek, aslında devlet adamlığına yakışmayan bir muhataplığa dönüşmüş vaziyette. Kılıçdaroğlu'nun burada, 'Sizin muhatabınız, milli egemenliğin kaynağı olan, milletimiz tarafından seçilmiş olan yürütme organıdır.' diye bir cevap vermesi, devlet adamlığına yakışan bir tavırdır. Esed'e zulmünden vazgeçmeye dönük bir çağrı yapması, beklenen bir yaklaşımdır. Ancak bundan histerik sevinç duyan bir pozisyonda olunması milletimizin takdirinden de kaçmayacaktır. Türkiye'nin milli güvenliğinin, dış politika yaklaşımının yanında mı yoksa 180 derece karşısında mı olduğu husus aslında bu olayla bir kez daha görülmektedir" yanıtını verdi.'PARLAMENTER SİSTEM GERİYE GİTMEKTİR'

Muhalefetin, güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmasıyla ilgili de Akbaşoğlu, "Parlamenter sistem gericiliktir, geriye gitmektir. Bugün parlamenter sistem üzerinde ortak paydada buluşanlar aslında Türkiye'yi kaosa, vesayete, milletin egemenliğinden rol kapmaya çalışanlara yeşil ışık yakmaktadır. Her sistem tartışılabilir, görüşülebilir ancak milletin iradesine, kararına bir saygısızlık söz konusudur. CHP,  'güçlendirilmiş parlamenter sistem', İYİ Parti  ise 'iyileştirilmiş parlamenter sistem' diyor. Aslında hem CHP hem de İYİ Parti parlamenter sistemin yetersizliğini kavramsallaştırmada bile kabul ediyorlar. Demek ki iyileştirilmesi, güçlendirilmesi gereken bir boyutu olduğunu peşinen kabul ediyorlar. Bir kere kavramsallaştırmalarında bu eksikliği kabul etmiş oluyorlar. Niçin parlamenter sistemi istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü ulufe, bakanlık, makam dağıtmak için, partileri ancak bu şekilde bir arada tutabilecekleri için parlamenter sistemi dillendiriyorlar. HDP'li bakandan bahsediyorlar. Parlamenter sistemi dillendirenler; 'geriye gidelim, iki ileri, bir geri adım atalım, Cumhurbaşkanı ayrı telden çalsın, Başbakan ayrı telden çalsın, yüzde 7 binlere varan gecelik faizler olsun, üç rakamlı enflasyonlar tekrar geri gelsin, vesayet odakları tekrar milletin rolünü çalsın ve Türkiye yerinde saysın' istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne karşı gelenlerin bütün argümanları temelsizdir. Bunu her platformda hem hukuki hem de siyasi her zaman tartışmaya ve müzakereye açığız" değerlendirmesinde bulundu.


- Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Parlamenter sistem gericiliktir - Son Dakika


Son Dakika

Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı 15:11 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı

Son Dakika Haberleri
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:38
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü         
23:32
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 16:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: Parlamenter sistem gericiliktir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement