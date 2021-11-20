Üye Girişi
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK - Son Dakika

EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK

20.11.2021 11:29

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, başarının temel şartının, sadece bilmek olmadığını, sürekli öğrenebilmek ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmak olduğunu belirterek, AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, başarının temel şartının, sadece bilmek olmadığını, sürekli öğrenebilmek ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmak olduğunu belirterek, AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca 20-21 Kasım'da 'Bu hikayenin kahramanı sensin' sloganıyla 81 ilde 3 ana kademe, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programı, Bursa'da da başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) programa; AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Mustafa Esgin ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, düzenlenen organizasyonla AK Parti teşkilatlarının bilgiyle tecrübeyle vizyonla buluşmasını hedef aldıklarını söyledi. Bilgiyle beslenilmediği takdirde başarıyı sürdürmenin mümkün olmayacağına dikkat çeken Ala, Başarının temel şartı sadece bilmek değil sürekli öğrenebilmektir ve her tecrübeden sonra bir ilke çıkarmaktır, oradan elde edeceğiniz donanımla üreteceğiniz hizmeti de milletle buluşturmaktır. AK Parti de bugüne kadar bunu en iyi yapan partilerin başında gelir. Bundan sonra bu başarısını sürdürmenin yolu da bu tür eğitimlerdir dedi.

AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e giden yolda bütün teşkilat mensuplarının emeklerini ortaya koyması gereken süreç yaşandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da eğitim programının önemine dikkat çekip, şöyle konuştu

Zor bir süreçten geçiyoruz. Rahmetli Menderes'in idam edilmesiyle başlayan süreçte bugüne kadar demokrasimizin kesintiye uğradığı, adına bazen darbe, bazen post modern darbe veya farklı isimlerle nitelendirilen süreçleri yaşadık. Geldiğimiz noktada Türkiye çok daha güçlü ama 19 yıldır iktidar olmanın, birilerinin üzerinde vermiş olduğu psikoloji, rahatsızlık, tabi ki gözlerin, hedeflerin hep biz olmamız noktasında bir durumla da karşı karşıyayız. O yüzden teşkilatta görev yapan tüm arkadaşlarımızın, görevi ne olursa olsun, çok daha dikkatli, çok daha donanımlı olması gerekiyor.

İl Başkanı Gürkan ise partilerinin teknolojiyi kullanma yeteneğinin kendilerini farklı kıldığına dikkat çekti. Gürkan, Türkiye'nin en büyük dijital bayramlaşma organizasyonunu yapan, yine Türkiye'nin ilk interaktif İl Danışma Meclisi'ni gerçekleştiren Bursa teşkilatı olarak, bugün yeni bir uygulama ile yine bir ilke imza atıyoruz. AK Parti Bursa teşkilatı tarafından geliştirilen teşkilat içi mobil uygulama ile Türkiye'nin ilk dijital hazirun listesini oluşturduk dedi.

Türkiye çapında başlatılan teşkilat içi eğitim programı ile 93 bin, Bursa'da ise 1918 aktif üyeye; genel başkan yardımcıları, bakanlar, araştırmacı ve yazarlar düzeyinde eğitimcilerin katılımı ile bilgi ve tecrübe aktarımı yapılacak. Yarın da sürecek eğitim programında, 11 farklı konuda eğitim verilecek.

EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK
EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Merinos, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK - Son Dakika


Son Dakika

Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:11 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 14:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: EFKAN ALA BAŞARININ TEMEL ŞARTI BİLMEK DEĞİL SÜREKLİ ÖĞRENEBİLMEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement