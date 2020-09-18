AK Parti'li Arvas: "Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti'li Arvas: "Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'de bugüne kadar yaptığı reformlar, hizmetler ve icraatlarla milletin partisi haline gelen AK Parti'nin bu dönemde de Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığı millet bahçeleri ve millet kıraathaneleriyle hizmetlerine yenilerini eklediğini söyledi.

AK Parti'li Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'de bugüne kadar yaptığı reformlar, hizmetler ve icraatlarla milletin partisi haline gelen AK Parti'nin bu dönemde de Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığı millet bahçeleri ve millet kıraathaneleriyle hizmetlerine yenilerini eklediğini söyledi.

Edremit Belediye Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'nda restore edilen bina, millet kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan millet kıraathanesi projesi, ülkenin dört bir yanında hayata geçiyor. Edremit Belediye Başkanlığı tarafından hizmete açılan millet kıraathanesi de bölgede ilk olma özelliği nedeniyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Millet kıraathanesinin açılışına katılan Milletvekili Abdulahat Arvas, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak Edremit Millet Kıraathanesi'nin; etüt salonları, kapalı ve açık okuma alanları ile vatandaşların okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına imkan sağlayacağını söyledi. Arvas, "Bilgi evi olarak da nitelendirebileceğimiz bu çatı altında yaklaşık dört bin civarında birbirinden değerli eser bulunmaktadır. Eğitim sistemimizin olumsuz etkilendiği pandemi sürecinde özellikle internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için, Edremit Belediye Başkanlığı bu hizmet ile önemli bir fırsat sunmuştur. Türkiye'de bugüne kadar yaptığı reformlar, hizmetler ve icraatlar ile milletin partisi haline gelen AK Parti, bu dönemde Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığı millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri ile hizmetlerine yenilerini ekliyor. AK Parti'li belediye başkanlarımızda önce millet, önce memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmet ediyor. Bu vesile ile alt ve üst yapı projeleri ile Edremit'te önemli hizmetler icra eden kıymetli Başkanımız İsmail Say'ı çalışmalarından dolayı bir kez daha kutluyor, millet kıraathanesinin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Edremit Millet Kıraathanesi haftanın yedi günü her yaştan vatandaşımıza hizmet verecektir"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, Edremit Millet Kıraathanesi'nin toplumsal bir proje olduğunu söyleyerek, "Çok amaçlı olarak planlanmıştır. Burası belediyemiz imkanlarıyla dinlenebilen, kitap okunabilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekan olarak tasarlanmıştır. Edremit Millet Kıraathanesi haftanın yedi günü her yaştan vatandaşımıza hizmet verecektir. İçinde etüt salonları, okuma alanları, internet, bilgisayar, rehberlik hizmeti, kafe gibi hizmetlerin yanı sıra kadın destek merkezi olarak da hizmet sunumu yapacaktır. Programımıza teşriflerinden dolayı Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a teşekkür ediyor, bölgemizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ile millet kıraathanesinin faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Arvas'tan güven tazeleyen başkana ziyaret

Açılışın ardından AK Parti Edremit İlçe Başkanlığını ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kongrede güven tazeleyen Başkan Sezer Bayramoğlu'nu tebrik etti. Yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Arvas, AK Parti'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olduğunu, bu aileye mensubiyetin çok çalışmayı gerektirdiğini söyledi. Teşkilattan gelen biri olarak teşkilatların çağıracağı bütün programlara katılacağını ifade eden Arvas, Edremit ilçe teşkilatına başarılar diledi.

"Canımız ve canlarımız için her birey birer sağlık elçisi olmalıdır"

Milletvekili Arvas, Edremit ilçe ziyareti programı kapsamında Belediye Başkanı İsmail Say ve İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu ile birlikte esnafı da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Pandemi nedeniyle zor zamanlar yaşayan esnafı yalnız bırakmadıklarını ifade eden Arvas, "Hükümetimizin sağladığı imkanlarla iş yerlerine ve çalışanlara yardımcı olmaya çalıyoruz. Toplumun her kesiminin etkilendiği bu süreçte her sektörden ayrı ayrı aldığımız bilgileri ve edindiğimiz izlenimleri genel merkezimize ve bakanlarımıza iletiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacak, kısa süre içinde sağlığımıza ve refaha ulaşacağız. Ancak bu süre zarfında sosyal mesafe, maske ve temizlik hassasiyetimiz artarak devam etmeli, kurallara riayet edilmelidir. Canımız ve canlarımız için her birey birer sağlık elçisi olmalıdır" şeklinde konuştu. - VAN

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Arvas: 'Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz' - Son Dakika


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