AK Parti'li Canbey'den, şehit Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine, "Şehit Aybüke Yalçın öğretmen bedavadan nam sahibi olmadı; bu memleket için can verdi, can. Vatan için can vermekten daha büyük bedel mi, şeref mi olur? Bırakın mezun olduğu okulu, dağa taşa adı verilse gurur duyar insan." diye tepki gösterdi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Edremit Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucusu Hasan İleri'nin, 2017 yılında öğretmenlik yaptığı Batman Kozluk'ta şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının, Balıkesir Edremit Körfez Anadolu Lisesi'nden silinmesi için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

İleri'nin, "Bedavadan nam sahibi olunmaz." şeklinde çirkin bir gerekçe sunduğunun iddia edildiğini aktaran Canbey, Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adının, 2011 yılında değiştirilirken kimsenin itiraz etmediğine dikkati çekti. Söz konusu davayı açanlara seslenen Canbey, şöyle konuştu:

"Şehit Aybüke Yalçın öğretmen bedavadan nam sahibi olmadı; bu memleket için can verdi, can. Vatan için can vermekten daha büyük bedel mi, şeref mi olur? Hemşerileri olarak bizlere bundan daha büyük bir gurur mu olur? Bırakın mezun olduğu okulu, dağa taşa adı verilse gurur duyar insan. Aybüke Yalçın, gencecik yaşında memleketinden uzakta, bu vatanın evlatları okusun; ülkemizin yarınlarını inşa edecek, vatanına milletine bağlı nesiller yetişsin diye şehit oldu. Bu uğurda kanıyla, canıyla bedel ödedi. Balıkesir'in milletvekili olarak hem bireysel olarak hem de hemşerilerim adına bu konunun ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Atatürkçü Düşünce Derneğini ve hatta CHP milletvekillerini acilen bu konuda tepki vermeye davet ediyorum. Eğer 'HDP'nin soykırım kabul edilsin.' açıklamasına sustukları gibi bu konuda da sessiz kalırlarsa, bu elim hataya ortaktırlar demektir."

AK Parti'li Canbey, bir basın mensubunun HDP'nin 1915 olayları hakkındaki açıklamasına ilişkin sorusunu, "HDP'nin açıklamasını kınıyoruz. Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Manidar olan CHP ve İYİ Partinin sessiz kalması, HDP'ye tepki göstermemesidir. Tepki göstermelerini arzu ederdik. Milletimiz bunu not etti, gereken zamanda ve yerde bunun cevabını verecektir." diye yanıtladı.