AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

26.06.2022 14:29
AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, kooperatif ve kadın istihdamı konusunda çalışmalar yaptığını, Ege'de 74 kooperatif bulunduğunu, bu sayının kadınlara verilen eğitim, proje ve hibe desteğiyle her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışının ağustos ayında gerçekleşeceğini kaydeden Çankırı, ilçedeki tüm kadınların bu kooperatife katkı sunabilecek olması fikrinin heyecan verici olduğunu, kooperatifin ilçede istihdamın artırılması ve markalaşmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kooperatif Başkanı Fikriye Evin ise ziyaret ve kadınlara verdiği destek için Çankırı'ya teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Hayrettin Uçak, Yusuf Gültekin ile AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da katıldı.

YORUMLAR
500
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Seferihisar, AK Parti, Çankırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:35:41. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement