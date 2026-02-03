AK Parti'li Elitaş: Türkiye'de, maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefet yok - Son Dakika
AK Parti'li Elitaş: Türkiye'de, maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefet yok

03.02.2026 14:39
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Türkiye'de demokrasilerde en önemli iş, akıllı ve yapıcı bir muhalefetin olması. Türkiye, maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefetle karşı karşıya değil.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, " Türkiye'de demokrasilerde en önemli iş, akıllı ve yapıcı bir muhalefetin olması. Türkiye, maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefetle karşı karşıya değil. Aynı heyecanı duyan bir muhalefetle karşı karşıya olursanız, iktidar da daha etkili bir şekilde çalışmak için gayret gösterir" dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Kayseri'de, 'Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni' yapıldı. Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen ve 7 bin 562 konutun çekiminin yapıldığı törene; Vali Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ile Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü katıldı. Elitaş, törende yaptığı konuşmada, "TOKİ'yi görünce, 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı 04.17'de gerçekleşen depremi yaşayan insanları burada görünce ki belediye başkanlarımız en yakın vilayetimiz olan Kahramanmaraş'a gitti. Depremin üssü Kahramanmaraş ama 11 vilayeti, 13 milyon insanı etkileyen bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Enkaz kaldırmak kolay bir iş değildi. O enkazın 600 bine yakın bağımsız birimin hasar görmesi, 450 bin bağımsız birimin tamamen yıkılması ve onların enkazının kaldırılıp inşa, ihya edilmesi ve rezerv alanların bulunması. Bunlar bilginin, birikimin ve vizyonun eserlerinden başka bir şey değil" diye konuştu.

'RÜYALARINDA GÖREMEDİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN KURUM'A SALDIRMAYA BAŞLIYOR'

Elitaş, sözlerinin devamında, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'Daha hala çadırda yaşayan insanlar var' diye ifade ediyor. Bakın ne diyorum? Sayın Özgür Özel, 2009 yılında Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş. O zaman, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin hepsine birer tane traktör vereceğim' demiş. Bu şaka değil. Rüya da değil. Gazetelere ilan vermiş. Tanıtım broşürleri dağıtmış. 'CHP'ye oy veren herkese bir tane traktör vereceğim' diyor. Arkasından da 'Ya bu bir şakaydı' diyor. Niye böyle yaptınız değil mi? 'Şaka' diyor. Özgür Özel hakikaten şaka gibi bir adam gerçekten. Buradan, o muhalefet güdüsüyle zihinlerinde eleştirmekten başka hiçbir şey, yol göstermek niyeti içerisinde hiç bulunmayan ve yol göstermek değil, sadece 'Olmaz' diyenlerin kültüründe olan ve hayallerinde yaşatamadıkları, rüyalarında göremediklerini gerçekleştirdiğimiz için, Murat Kurum'a saldırmaya başlıyor. Yani, 'Yazık' diyorum" ifadelerini kullandı.

'7 BİN 562 KONUT'

Türkiye'de muhalefetin akıllı ve yapıcı olmadığını söyleyen Elitaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de demokrasilerde en önemli iş akıllı ve yapıcı bir muhalefetin olması. Türkiye, maalesef akıllı ve yapıcı bir muhalefetle karşı karşıya değil. Aynı heyecanı duyan bir muhalefetle karşı karşıya olursanız, iktidar da daha etkili bir şekilde çalışmak için gayret gösterir. Ama biz onların zayıflığını bir tarafa bırakıyoruz. 'Milletimiz için canla başla durmadan çalışmaya devam, durmak yok, yola devam' diyoruz. 7 bin 562 konut dağıtıyoruz. Kayseri'de 16 tane ilçemiz var. 16 ilçemizin tamamında konutlarımızı veriyoruz. 'Nasıl oluyor' diye bakan yardımcımıza sordum. 'Nüfusa göre yaptılar, onu hayata geçiriyoruz' dediler. Şehitlerimize 152 konutu teslim ediyoruz. Engellilerimizin müracaat sayısı çok. Herhalde yüzde 15'ini, engelli kurasına giriyoruz. Emeklilerimizden de yaklaşık yüzde 15'ini kuraya sokuyoruz. 7 bin 562 konut da inşallah Noter Bey'in bastığı tuşla hayata geçmiş olacak."

Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel

