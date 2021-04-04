AK Parti'li Eroğlu'ndan "Atatürk Evi'nin İscehisar'da bulunan harap bir bina olduğu" iddiasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Atatürk Evi'nin İscehisar'da bulunan harap bir bina olduğu" iddiasına ilişkin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Harbi sırasında İscehisar'da bulunmamıştır. Büyük Taarruz Karargahı (Atatürk Evi), Şuhut'tadır. Tarih bilmeyenler, yalan peşinde koşanlar, Atatürk'ün hatırasına da ihanet ediyorlar." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, "Atatürk Evi'ne Yok, Keşkek Evine Var" manşetiyle yayımlanan bir haberde, "Büyük Taarruz Karargahı'nın, İscehisar'da bulunan harap bir bina olduğu"nun iddia edildiğine dikkati çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Harbi sırasında İscehisar'da bulunmadığına, Büyük Taarruz Karargahı'nın Şuhut'ta olduğuna işaret eden Eroğlu, Atatürk'ün, İstiklal Harbi sırasında kaldığı ve muharebenin cereyan ettiği bölgelerin, Nutuk'ta açıkça anlatıldığını aktardı.

Tarihi bakımdan önemli olan Büyük Taarruz Karargahı'nı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde, Başkomutan Tarihi Milli Parkı'na dahil ettiklerini hatırlatan Eroğlu, daha sonra yıkılmaya yüz tutan bu yapıyı restore ettiklerini, çevresini genişletip, çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşın ziyaretine açtıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Büyük Taarruz Karargahı'nın, CHP döneminde harabe durumda olduğunu" vurgulayarak, "Kendi dönemlerinde bir çivi dahi çakmayanlar, maalesef bugün büyük hizmetler yapan AK Parti'ye çamur atarak, kendi hata ve eksikliklerini örtbas etmek çabasındalar." ifadesini kullandı.

"Keşkek Evi Projesi için 12 milyon lira değil 1,2 milyon lira harcandı"

Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğindeki Türk ordusu Şuhut'a geldiğinde, Şuhutluların, kendilerine meşhur keşkeklerinden ikram ettiğini anlatan Eroğlu, Büyük Taarruz Karargahı restorasyonundan sonra bu tarihi geleneği yaşatmak ve özellikle Şuhut Kadın Kültür Evi çatısı altında kadınlara istihdam sağlamak için Şuhut Keşkek Evi projesinin hayata geçirildiğini anımsattı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şuhut Keşkek Evi Projesi'nin 12 milyon liraya mal olduğunu iddia edenlerin yalanlarını TBMM kürsüsünden verdiğim cevapla çürütmüştüm. Keşkek Evi Projesi için 12 milyon lira değil 1,2 milyon lira harcanmıştır. Bu yalanlarından bir yere varamayanlar, bu defa Büyük Taarruz Karargahı'nın İscehisar'ın Konarı köyünde bulunan yıkık bir bina olduğu yalanına başvurmuşlardır. Ancak bu defa başvurdukları yalanları Atatürk'ün Nutuk adlı eseriyle de çürütülmüştür. Tarih bilmeyenler, yalan peşinde koşanlar, Atatürk'ün hatırasına da ihanet ediyorlar."???????