AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ya Rus ya da Amerikan askeri indiriyorlar - Son Dakika

AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ya Rus ya da Amerikan askeri indiriyorlar

KAHRAMANMARAŞ Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Geleceğin Medyası Germanicia'da Buluşuyor' projesinin galası ve ödül töreninde konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kazakistan'daki olaylarla ilgili "Kazakistan'da şöyle böyle dediler, Rus askerini oraya indirdiler. Dünyanın neresinde bir mazlum hareketi olsa, neresinde bir özgürlük hareketi olsa ya Amerikan askerini indiriyorlar ya da Rus askerini indiriyorlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projelerini Destekleme programı kapsamında şehrin doğası, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıtmak amacıyla genç gazeteci ve sinemacılara yönelik düzenlenen 'Geleceğin Medyası Germanicia'da Buluşuyor' projesinin galası ve ödül töreni yapıldı. Programa; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ile gazeteciler katıldı.

Programda konuşan Güvenç, gecede gazetecilerin, siyasetçilerin ve bürokratların bir arada olduğunu belirtip, bu birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu. Bu birlik ve beraberliğin emperyalistlerin hedefinde olduğunu kaydeden Güvenç, şöyle devam etti:

"Çünkü dünyanın birçok yerinde emperyalistler gazetecilerin,siyasetçilerin bir araya gelip rahat rahat konuşmasını, birbirini eleştirmesini bile tahammül edemiyorlar. Bunun en son örneği de işte Kazakistan'da şöyle böyle dediler, Rus askerini oraya indirdiler. Dünyanın neresinde bir mazlum hareketi olsa, neresinde bir özgürlük hareketi olsa ya Amerikan askerini indiriyorlar ya da Rus askerini indiriyorlar. Bunu da sizin gibi çok önemsediğim meslek mensuplarına bu geceyi fırsat bilerek ifade etmeyi görev biliyorum. Çünkü başka Türkiye yok."

KARACA: TÜM PARTİLER, GAZETECİLERE VEDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİLER

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, Anadolu basınının çok zor günler geçirdiğini, bu kapsamda geçen hafta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Karaca, "Sadece bugünkü iktidar değil, bugüne kadar iktidara gelmiş tüm partiler, 'Çalışan gazetecilerin haklarını vereceğiz' diye verdikleri sözleri, maalesef yıllardır hiçbirini yerine getirmediler. Bugün de aynı yerdeyiz. Esasında şu anda Anadolu basını yanıyor, bitiyor. Şu anda sizlere bir rakam vermek istiyorum. Anadolu'da çalışan arkadaşlarımızın yüzde 70'i asgari ücret alamıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen gazetecilerin ödülleri,protokol tarafından verildi.