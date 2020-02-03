AK Parti'li Kandemir: "Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Kandemir: 'Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz' - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir: "Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz.

AK Parti'li Kandemir:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz." dedi.

Kandemir, Erciş Sürekli Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "ben" değil "biz" diyenlerin partisi olduğunu söyledi.

Partinin bugünlere gelmesinde teşkilat mensuplarının büyük emeğinin olduğunu belirten Kandemir, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz. Türkiye, güvenlikte çok daha güçlü, özgürlüklerde çok daha iyi bir ülke olacak. AK Parti ailesi çok muazzam bir aile. Allah'a hamdediyorum ki böyle bir ailenin ferdiyiz. Esas işi yapanlar, mücadeleyi veren, emek sarf edenler isimlerini hatırlamadıklarımız, bilmediğimiz ablalarımız, abilerimiz. Aradan seneler geçecek, bizler de sıfatlarımızla, görevlerimizle, isimlerimizle değil, yaptıklarımızla, ortaya koyduğumuz eserlerle, tarihin bu en kritik döneminde Türkiye'nin sağlam duruşuyla, hayırla anılacağız." diye konuştu.

Başaralı çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kandemir, şöyle devam etti:

"Aramıza hangi yalanı, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, ne sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar Recep Tayip Erdoğan'la bu bölgede yaşayan insanların arasına, o muhabbete nifak sokamıyorlar. Birileri nefislerini merkeze koydu, çekip gitti, birilerinin oyuncağı oldu. Olmaya da devam ediyorlar. Allah rezil edecek o ayrı konu ama nefislerine yenildiler. Şimdi teşkilatlarımız el ele, kol kola özellikle bu bölgedeki heyecanla tüm Türkiye'yi hareketlendirmemiz lazım. Kongrelerimiz bekliyor. Partimizi büyütmek istiyoruz."

Kandemir, daha sonra AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerekleştirdi.

Programa, AK Teşkilat Başkan Yardımcıları Abdullah Ağralı, Azmi Ekinci, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bölge koordinatörleri, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bölge illerinin AK Parti il başkanları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve partililer katıldı.

AK Parti, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti
Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kandemir: "Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]