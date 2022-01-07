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AK Parti'li Karaaslan'dan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan'dan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

07.01.2022 13:48
AK Parti'li Karaaslan'dan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir yaşam kültürü olduğuna işaret ederek, "Bu proje hayatımızı, üretim ve tüketimimizi, alışkanlıklarımızın tümünü derinden etkileyecek.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir yaşam kültürü olduğuna işaret ederek, "Bu proje hayatımızı, üretim ve tüketimimizi, alışkanlıklarımızın tümünü derinden etkileyecek." dedi.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Karaaslan, İsrail zulmünü ve Filistinlilerin uğradığı hak ihlallerini dünya ve uluslararası topluma duyurmaya çalışan AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'nin Tel Aviv'de görevi başında uğradığı saldırı nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2017'de başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin değerlendirmede de bulunan Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi, tüm Türkiye'de yaygınlaşması için gerçekleştirilen çok önemli bir projedir. Aslında bu saatten sonra proje dememek lazım, bir yaşam biçimidir, yeni bir yaşam kültürüdür. 2017 yılından bugüne kadar Türkiye'de çok önemli kazanımlar elde ettik bu projeyle." diye konuştu.

Türkiye'de öncelikle kurumlar tarafından sahiplenilen projenin süreç içerisinde hayatın her alanına hızla yayılmaya devam ettiğini aktaran Karaaslan, projenin geri dönüşüme de büyük katkı sunduğuna dikkati çekti.

Projeyle 4 yılda 24,2 milyon ton atığın çöpe gitmesi yerine ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Karaaslan, "Aynı zamanda 3 milyon sera gazının salımı önlendi. Bu iklim değişikliği açısından, iklim değişikliğiyle ilgili verdiğimiz mücadele açısından çok önemli rakam. Aynı zamanda 265 milyon ağaç, bu projeyle kesilmekten kurtulmuştur. Bunu ne kadarlık bir kazanımla elde ettiğimizi kendimize sorduğumuzda, geri kazanım ilk başladığımızda yüzde 13'tü, bugün yüzde 22,4'e çıktı." dedi.

Projede 2023 hedefini de anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"2023 hedefimiz geri kazanım olarak yüzde 35'e çıkarmaktır. Dolayısıyla 30 milyar lira kazanç elde ettiğimiz bu proje sayesinde aynı zamanda çevremizi ve doğamızı koruduk. Projeyle çocuklarımız ve gençlerimizde büyük bir bilinç oluşturduk. Dünyamıza bu anlamda değer katarken, sahip çıkarken, geleceğe daha temiz bir dünya hedefiyle yola çıkmışken, bundan sonra gerçekleştireceklerimizle de inanıyorum ki Sıfır Atık Projesi tüm yurtta hızla yayılmaya devam edecektir. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yapmış olduğu değişiklikler, düzenlemeler, özellikle son yayımladığı genelge ve yerel yönetimlerimizin bu süreci sahiplenmesi çok önemlidir.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da atıkla ilgili çok güzel uygulamalar başladı ve devam ediyor. Hızla tüm kurumlarımız Sıfır Atık belgeleri almaya başladı. Ama bu sadece gerçekleşecek ve bitecek bir proje değil artık, hayatımızı, üretim ve tüketimimizi, alışkanlıklarımızın tümünü derinden etkileyecek, dolayısıyla inşallah gelecekte havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler hedefimize bizi ulaştıracak en önemli proje olduğunu düşünüyorum çevre adına."

AK Parti'li Karaaslan'dan Sıfır Atık Projesi ne ilişkin değerlendirme Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan'dan Sıfır Atık Projesi ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

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Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan'dan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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