AK Parti'li Kaynarca, CHP'nin Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili iddialarına cevap verdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kaynarca, CHP'nin Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili iddialarına cevap verdi Açıklaması

14.12.2020 13:15
AK Parti'li Kaynarca, CHP'nin Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili iddialarına cevap verdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmanın tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri'de gerçekleştireceğini belirterek, "CHP, sanki ortada bir 'arazi peşkeşi' varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmanın tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri'de gerçekleştireceğini belirterek, "CHP, sanki ortada bir 'arazi peşkeşi' varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ortada bir arazinin bir şirkete devri yok, tamamen kamu yararı içeren, ciddi bir yatırım karşılığı yer tahsisi var." dedi.

Kaynarca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Silivri'deki arazi tahsisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı yargıya taşıyacaklarını açıkladığını anımsatarak, " Türkiye'de ne yazık ki yatırım karşıtı muhalefet anlayışıyla sürekli mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

MAXICELLS firmasının, yerli plazmadan kan ürünleri üretimi gibi öncelikli bir alanda 456 milyon avroluk yatırım gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu, başvuru ölçütleri doğrultusunda da münferit yatırım yeri tahsisinin kabul gördüğünü anlatan Kaynarca, şartları taşıyan bütün yatırımlar için başvurulması halinde bu tahsisten faydalanılabildiğini, bu firmaya özel bir durum olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu yatırımla yıllık 400 milyon avroluk ithalatın önüne geçileceğini vurgulayan Kaynarca, bu tesiste 400'ü aşkın kişinin istihdam edileceğini dile getirdi. Kaynarca, "Yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmamız tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri'de gerçekleştirecek. CHP, sanki ortada bir arazi peşkeşi varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ortada bir arazinin bir şirkete devri yok, tamamen kamu yararı içeren, ciddi bir yatırım karşılığı yer tahsisi var. Endüstri Bölgeleri Kanunu'na uygun bir şekilde münferit yatırım yeri tahsisi gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bedelsiz bir tapu devrinin asla olmadığının altını çizen Kaynarca, ilk tahsiste yıllık cüzi de olsa bir kiralama ücretinin ödendiğini bildirdi.

Tesiste, en çok ihtiyaç duyulan, en yüksek maliyetli 4 ana plazma ürününün üretileceğini belirten Kaynarca, bu tesisten dünyada sadece 13 tane olduğunu, birinin de Türkiye'de olacağını vurguladı.

Model alınan Almanya örneklerine bakıldığında projenin çevre kirliliği oluşturmadığını ifade eden Kaynarca, "172 dönümlük arazinin sadece 20 dönümünde işletme için yapılacak fabrika gözüküyor." dedi.

Kızılay'ın bu milli projenin en değerli paydaşlarından biri olduğuna işaret eden Kaynarca, "Türkiye'nin sağlıkta en büyük yerlileşme adımlarından birine, milli bir projeye CHP ve onun İl Başkanı neden karşı çıkar? CHP, hangi ilaç ve ithalat lobilerinin sözcülüğünü yapıyor olabilir? Türkiye'nin 400 milyon avrosu, her yıl ithalat lobileri eliyle yurt dışına giderken CHP hiç olmazsa bu konuda milli bir duruş sergileyemez mi?" sorularını yöneltti.

Tülay Kaynarca, taciz ve tecavüz iddialarını örtbas ettiği ortaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gündem değiştirme çabasının gözlerden kaçmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kaynarca, Silivri, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaynarca, CHP'nin Silivri'deki arazi tahsisiyle ilgili iddialarına cevap verdi Açıklaması - Son Dakika


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