AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, hedeflerinin, Türkiye'nin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu ifade etti.

Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ateşinin tüm yurda yayıldığını, her şeyiyle çöktüğü sanılan milletin kendi küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Gençlerin, vatan topraklarını ve özgürlüğü canları pahasına kendilerine bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Keşir, AK Parti olarak gençlere inandıklarını ve güvendiklerini bildirdi.

Keşir, "Hedefimiz, ülkemizin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Gençlerimizin sorunlarının çözümü için her türlü gayreti gösteriyor ve gereken yasal çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde gençlere yönelik yapılan çalışmaları anımsatan Keşir, "AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da onlara her türlü desteği vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle anan Keşir, tüm vatandaşların bayramını kutladı.