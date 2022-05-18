AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

18.05.2022 21:09
AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, hedeflerinin, Türkiye'nin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, hedeflerinin, Türkiye'nin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu ifade etti.

Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ateşinin tüm yurda yayıldığını, her şeyiyle çöktüğü sanılan milletin kendi küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Gençlerin, vatan topraklarını ve özgürlüğü canları pahasına kendilerine bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Keşir, AK Parti olarak gençlere inandıklarını ve güvendiklerini bildirdi.

Keşir, "Hedefimiz, ülkemizin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Gençlerimizin sorunlarının çözümü için her türlü gayreti gösteriyor ve gereken yasal çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde gençlere yönelik yapılan çalışmaları anımsatan Keşir, "AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da onlara her türlü desteği vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle anan Keşir, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

YORUMLAR
500
Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:18:23. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement