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AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu Açıklaması

07.08.2021 22:29
AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen vatandaşların yıkılan evlerinin yerine yenilerinin yapılacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen vatandaşların yıkılan evlerinin yerine yenilerinin yapılacağını bildirdi.

Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'la kente gelen Usta, Ferit Melen Havalimanında AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile partililer tarafından karşılandı.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçen Usta ve beraberindekiler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile incelemelerde bulundu.

"Güçlü devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyoruz"

Vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Usta ve beraberindekiler, bazı evlere misafir olarak çay içti, aile fertleriyle sohbet etti.

Mahalle sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki sellerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere geldiklerini söyledi.

Van'daki incelemelerinin yarın da devam edeceğini belirten Usta, şöyle konuştu:

"Bir heyet olarak geldik. Van'da hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Acılarımız ortak. Burada yaşanan acı Türkiye'nin her yerinde yaşanan bir acı. Sel arkasında yıkıntı bırakıp gitmiş. Dağdan getirdiği taşların hepsini bu köyün içine doldurmuş. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz burada ne yapılması gerekiyorsa o çabanın içerisindeler. Vatandaşlarımızla konuştuğumuzda hepsi memnuniyetlerini dile getirdi. Bu vesileyle de güçlü bir devlet olmanın aslında ne kadar önemli olduğunu, sınırda bile olsak nerede bir acı, nerede bir felaket yaşandıysa yetiştiğimizi gösteriyoruz."

"Yeni evler yapılacak"

Mahallede evleri yıkılan, hayvanları telef olanların bulunduğunu anımsatan Usta, hasar tespitlerinin yapıldığını ve evlerin tek tek ziyaret edildiğini vurguladı.

Usta, evlerle ilgili bütün sıkıntıların giderileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Telef olan hayvanlarımızın hepsi yine çiftçilerimize, buradaki vatandaşlarımıza verilecek. Evleri tadilat gerekenler onarılacak, ağır hasarlı olanların yerine yenisi yapılacak. Ama şunu unutmamak lazım. Dere yatağının içinde yıkılan evin yerine aynısını yapmak değil, tekrar selden zarar görmeyecek şekilde, yeni yerinde sağlam ve sele karşı dayanıklı evlerimizi yapmamız gerekiyor. Sizin can güvenliğinizi koruyacak şekilde, rahat ve huzur içinde yaşayabileceğiniz güvenli yerlere evimizi yapalım. Bu noktada beraber iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor."

Sel suyuna kapılan ve komşusu tarafından kurtarılan Kader Yurtseven ile annesini de ziyaret eden Usta, devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Usta ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi.

Leyla Şahin Usta, Derya Bakbak, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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