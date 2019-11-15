Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Öztürk: "Din bir ihtiyaçtır, eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din...
Son Dakika Politika AK Parti'li Öztürk: 'Din bir ihtiyaçtır, eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din... - Son Dakika

AK Parti'li Öztürk: "Din bir ihtiyaçtır, eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din...

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Din bir ihtiyaçtır.

AK Parti'li Öztürk:

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Din bir ihtiyaçtır. Eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din eğitimi verilir. Bunun da sonuçlarını geçmişte gördük" dedi.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Öztürk, komisyonda söz almak Milli Eğitim Bakanlığı hakkında konuştu.


Öztürk, toplumun doğru dini bilgiyle aydınlatılmasının bir gereklilik olduğunu ifade ederek, "Din bir ihtiyaçtır. Eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din eğitimi verilir. Bunun da sonuçlarını geçmişte gördük. Vicdan önemli. Ama vicdan hiçbir zaman dinin yerini tutmaz. Bunu filozoflar tartışıyor. Schopenhauer'in meşhur tezi var 'Vicdan dinin yerini tutabilir mi?' diye. Jean Jacques Rousseau diyor ki; 'Din eğitimi şarttır çünkü ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.' Ben Müslümanım, Garo Paylan Hristiyan. Ben inanıyorum ki Müslümanlık da Hristiyanlık da Musevilik de tüm dinler de insanlığın hayrı için var. Benim Peygamberim Hz. Muhamed (s.a.v.) diyor ki; 'Müslüman, dilinden ve elinden (diğer) Müslümanların (emin ve) selamette bulunduğu kimsedir.' Eğer insanlık benim elimden ve dilimden emin değilse benim Müslümanlığımdan şüphe etmesi lazım" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi
HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Öztürk: "Din bir ihtiyaçtır, eğer biz doğru din eğitimi veremezsek, merdiven altı din...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]