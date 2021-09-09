AK Parti'li Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Adana'ya 58 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı ve kentteki okullarda doğal gaz dönüşümü için Adana'ya 58 milyon 300 bin lira kaynak aktardığını kaydetti.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Türkiye'de okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması, çocukların güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitimlerinin devamının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığının çok titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Adana'da da aynı hassasiyette çalışmalar yapıldığını bildiren Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Adana'mızın yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, bakım, onarım ve temizlik için 15 milyon 900 bin lira, hijyen malzemesi için 8 milyon 600 bin lira, okul donatım malzemeleri için 3 milyon 800 bin lira olmak üzere ilk etapta toplam 28 milyon 300 bin lira kaynak aktarılmış, temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmeleri yapılmış, okullarımıza temizlik sarf malzemesi gönderimi yapılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı'mız tarafından az önce şehrimize okullarımızın doğal gaz dönüşümü için 30 milyon lira kaynak aktarıldığı müjdesi de verilmiştir. Bu rakamla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başında şehrimize 58 milyon 300 bin lira kaynak gelmiştir."

Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve tüm görevlilere teşekkür eden Sarıeroğlu, "Pandemi şartlarında çocuklarımızın eğitimlerine sağlıklı koşullarda yüz yüze devam etmesi birinci önceliğimiz. Bu konuda tüm önlemeler alınmış, hazırlıklar yapılmış durumda. Çocuklarımız, öğrencilerimiz için bu önlemlerin hep birlikte takipçisi olacağız. Velilerimizin ve hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaları, aşılarını tamamlamaları çalışmalarımıza güç katacaktır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.