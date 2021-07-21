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AK Parti'li Ünal: "Muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle ciddi işler yapması gerekiyor" - Son Dakika

AK Parti'li Ünal: "Muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle ciddi işler yapması gerekiyor"

21.07.2021 16:17
AK Parti'li Ünal:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin erken seçim söylemlerine ilişkin "Muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin erken seçim söylemlerine ilişkin "Muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Valiliğince Mahmut Bakır Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Uzun süre sonra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir arada bayram geçirebilmenin sevincini yaşadıklarını belirten Ünal, bayramların kardeşlik dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma anlamına geldiğini söyledi.

Salgınla mücadeleyi de değerlendiren Ünal, Türkiye'nin bu anlamda dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında yer aldığını ve aşılamada dünyada 8. sırada bulunduğunu ifade etti.

Geçen hafta dağda bir çobanın rahatsızlandığını ve telefonla yardım istediğini anlatan Ünal, yarım saat içerisinde ambulans helikopterin çobanı bulunduğu yerden alıp hastaneye yetiştirdiğini, böyle şeylerin ise 15-20 sene öncesine kadar Avrupa'da yaşandığını aktardı.

Ünal, salgının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve tedarik zincirlerinde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Buradan baktığınızda bugün Türkiye'de AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerin Türkiye ile ilgili biz şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğini hiç duydunuz mu? Bir vizyon ortaya koyduklarını gördünüz mü? Yani AK Parti sağlıkta şunları yaptı biz daha iyisini yapacağız, AK Parti ulaşımda şunları yaptı biz daha iyisini yapacağız ya da AK Parti savunma sanayisinde şunları yaptı biz daha iyisini yapacağız dediklerini hiç duymamışsınızdır. İki gün önce sessiz sedasız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile beraber delta ve aya insansız roket motor deneyi yapıldı. Bu deney başarı ile sonuçlandı. Bugün Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz ama Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz. Yükselen bir süper güç görüyorsunuz. Bu bayram bize birazda o özgüveni hatırlatıyor. Yani Türkiye'nin yeniden başarabileceğini, Türkiye'nin ayağa kalkarak bölgesinde lider konumuna geldiğini, Türkiye'nin paçasından çekenlere rağmen güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz. Bu bizim için ikinci bir bayram anlamına da geliyor."

"Haftanın yalanları diye seri yayınlıyoruz artık"

Ünal, bir gazetecinin muhalefetin erken seçim çağrılarını hatırlatması üzerine, muhalefetin ciddi işler yapmadığını ve sürekli yalanlara başvurduğunu savundu. Muhalefetin haftalık 30-40 yalan söylediğini ve AK Parti olarak haftanın yalanları diye seri yayınlamaya başladıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Muhalefeti ciddiye alabilmemiz için her şeyden önce muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor. Eğer bir muhalefet bu ülkede milyonlarca genç sınava girmeden bir gün önce Katar yalanını söylüyor ve utanmadan bu yalanı sürdürüyor ve o milyonlarca sınava giren gencin psikolojisi hiç umurunda olmuyorsa, bir muhalefet bir FETÖ'cünün ürettiği sahte belgeyi alıp servis ediyor ve bu sahte belge üzerinden siyaset yapıyorsa, bir muhalefet bir FETÖ'cünün milletvekilleriyle ilgili ortaya attığı iddiayı gerçekmiş gibi Türkiye gündemine taşıyorsa, bir muhalefet uluslararası Türkiye karşıtı lobileri Suriye'de, Libya'da Karabağ'da Türkiye karşıtı söylemlerini alıp içeride kullanıyorsa bu muhalefetin ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Yani muhalefeti bizim ciddiye alabilmemiz için muhalefetin doğru, dürüst, hakikate uygun, ciddi bir siyasi tavır içerisine girmesi gerekir. Biz AK Parti olarak haftanın yalanları diye seri yayınlıyoruz artık. Düşünün haftanın yalanları diye her hafta seri diziye dönüştü artık. Bir muhalefet haftada 30-40 yalan söyler mi? Bu yalanları söyledikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi en ufak bir şekilde rahatsızlık duymadan yoluna devam edebilir mi? O yüzden muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor."

Ünal, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirerek "Bunlar bugüne kadar girdikleri bütün seçimleri kaybetmişler taş üstüne taş koymamışlar. Bugüne kadar topluma faydalı bir şey üretmemişler. Diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yılda bu ülke için yaptıklarının sadece bir ayını yapabilmişler mi? Bir aylık katkıları var mı? Buna bakmak gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, AK Kahramanmaraş milletvekilleri, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları ile ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş, Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: 'Muhalefetin ciddiye alınması için öncelikle ciddi işler yapması gerekiyor' - Son Dakika


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