AK Parti Malatya Milletvekili Çakır'dan Akçadağ ilçesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Akçadağ ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çakır, partisinin İl Başkanlığı yöneticileriyle Akçadağ ilçesini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla görüştü.

Ülke gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka verdiği değeri herkesin gördüğünü, Erdoğan'ın her zaman halkın yanında ve yaralarını sardığını belirtti.

AK Parti hükümeti tarafından yapılan hizmetlerin günlerce anlatılsa bitmeyeceğini aktaran Çakır, muhalefetin dış politikayla ilgili sözlerini eleştirerek şunları kaydetti:

"Dış politikanın neyini değiştirecek? Ülke olarak Ege'de sismik arama çalışmalarını mı durduracak. ya da Doğu Akdeniz'deki atılan adımları mı geriye döndürecekler? Muhalefet Suriye'de terör devletine izin vermediğimiz politikayı mı değiştirecek? Böyle mi vatana ve millete hizmet edecekler? Türkiye'miz neyine güveniyor, ekonomisine, savunma sanayisine, ordusuna ve milletine güveniyor. Karabağ'da Türklere karşı soykırım işlendi. Binlerce insan öldürüldü, topraklar işgal edildi. Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaydı. Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayisi ve silahlarıyla, stratejiyle zafer elde edildi. Her devletin elinde silahı olabilir, uçakları olabilir ama yönetecek bir devlet aklı ve cesareti olması lazım. Türkiye'nin hem silahı var, hem savuma gücü var, hem de yönetilen devlet aklı ve cesareti var. Bunu bu ülkeye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan kazandırmıştır."