AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


Semra Kaplan Kıvırcık, mesajında, 2019 yılının Türkiye açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu belirterek, 2020 yılını yeni ümitlerle karşılanacağını belirtti.

Her yeni yılın, geride bırakılan yılın muhasebesinin yapıldığı ve yaşanan tecrübeler ışığında yol haritalarının gözden geçirmeye vesile olan dönüm noktalarını olduğunu ifade eden Semra Kaplan Kıvırcık, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlayıştan hareketle, geçmiş yılda; hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, Manisa'mıza değer katmak ve potansiyelini daha iyi noktalara taşımak maksadıyla başta eğitim, sağlık ve ulaşım olmak üzere hemen her alanda hayata geçirdiğimiz projeleri, önümüzdeki yıl da kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, toplumsal hayatımızda daima barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, kıymetli hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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