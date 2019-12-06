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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından köy çıkarması

6 saat önce

Delege seçimlerini takvime uygun şekilde sürdüren AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı köy turlarına başladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından köy çıkarması, System.String[]

Delege seçimlerini takvime uygun şekilde sürdüren AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı köy turlarına başladı.


52 köyü tek tek gezecek olan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 15 Aralık'a kadar sürecek turlarda halkla birlikte olacaklarını söyledi. Başkan Ölçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kongre delege takvimimiz çerçevesinde seçimlerimizi sürdürüyoruz. Hafta içi köy turlarına başladık ve 52 köyümüzü 15 Aralığa kadar sürdüreceğiz. Takvim dahilinde sandığı üyelerimizin ayağına götürüyor, onlarla görüşüyor, hem taleplerini dinliyor hem de seçimimizi yapıyoruz. Bizler ana muhalefet partisinin bundan önceki seçimlerinde rüşvet iddiaları ile gündem olmasını da unutmadığımızı belirtmek istiyorum. Sözde demokrasi ile seçim yapanlar ile gerçek demokrasi ile seçim yapanları hem Çanakkale kamuoyu hem de Türkiye kamuoyu çok iyi görüyor. Şu zamana kadar yaptığımız delege seçimleri dahilinde 210 asil 110 yedek delegemizin seçimini yaptık. Bu takvimimizi sonuna kadar şeffaf şekilde sürdüreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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