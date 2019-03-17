Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler." dedi.



Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına "İzmir, güzel İzmir, efelerin efesi İzmir, istiklalimizin tapusu, milletimizin gür sesi İzmir." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, İzmir'in asırlardır yolunu kaybedene yol, yurdunu kaybedene yurt, ailesini kaybedene de kardeş olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, "Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da Doğu'yla ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerin, ticaret yollarının, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir. Türkiye'nin sadece siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir, sizleri yürekten selamlıyorum İzmir." diye konuştu.



Tüm ilçeleri de tek tek sayarak selamlayan ve son bir yılda dördüncü kez İzmirlilerle hasret giderdiğini belirten Erdoğan, "Yine de İzmir'e doyamadık. İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz." ifadesini kullandı.



"Tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz"



Miting alanındaki vatandaşlara "Buna hazır mıyız?" diye soran ve "Evet" yanıtı alan Erdoğan, "Bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte huzurlarınızda olduk. Dikkat edin bizimki bir Cumhur İttifakı'dır. Sayın Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Hep söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın kökleri '411 el kaosa kalktı' manşetlerinin atıldığı dönemlere kadar gider. Biz Cumhur İttifakı'nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda, sokaklarda kurduk." değerlendirmesinde bulundu.



Seçim ittifaklarının bu mücadele birlikteliğinin tabii sonucundan ibaret olduğuna işaret eden Erdoğan, "İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli'yle birlikte ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir inşallah Cumhur İttifakı'nın en büyük başarıyı gösterdiği yerlerin başında gelecektir." diye konuştu.



Seçime 14 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, "Gençler, beyler kapı kapı dolaşıyoruz, hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyoruz. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Siz kararı verirseniz evelallah bu iş biter. Bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş tüm kardeşlerimize bugüne kadar sergiledikleri asil duruş için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.



İzmir'in Gazi Mustafa Kemal'in, merhum Başbakan Adnan Menderes'in ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gözde şehri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz de İzmir'i Allah şahittir ki hasbi bir muhabbetle seviyoruz." dedi.



"Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez"



"İzmir'i işgal eden düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in hemşehrilerine selam olsun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi birileri çıkmış ortaya terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler. İşte şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onun üzerinde birleştiler, onun üzerinde bütünleştiler. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez. Bugüne kadar bir eserleri var mı?"



İzmir Körfezi'nin kokudan geçilmediğini, kokunun yıllardır yok edilemediğini anlatan Erdoğan, kendisinin 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Haliç'in de böyle olduğunu anımsattı.



Kendilerinin Haliç'i tertemiz hale getirdiğini ve balıkların yaşamaya başladığını aktaran Erdoğan, belediyeciliğin kendi işleri olduğunu vurguladı.



Erdoğan, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve daha sonra da Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunan Nihat Zeybekci ile İzmir'i şanına yakışır bir hale getirmekte kararlı olduklarına değindi.



AK Parti'nin 17 yıldan bu yana iktidarda olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Soruyorum size, bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? Var mı doğru çıkan bir şey? Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine, içtiğine mi karıştık? Ama bunlar ne diyor? 'Bunlar gelirse şöyle olacak, böyle olacak.' ya 17 yıldır iktidardayız, işte şu anda karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor ve şu anda inanıyorum ki bu kardeşlerim bunlara en güzel cevabı veriyorlar. Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler. Peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma vasiyetine şöyle tırnak ucu kadar bir katkılarının olduğunu gördünüz mü, duydunuz mu?"



"Hadi katkılarını bir kenara bıraktık en azından ecdadın emanetine saygı duyduklarına şahitlik ettiniz mi?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Adını Aydınoğlu Gazi Umur Bey'den alan Gaziemir'in ilk fethedilen yeri Seydiköy'dür. Gazi Umur Bey tam 8 asır önce burayı fetheden Seydi Baba adına bir türbe yaptırıyor. Bunlar Seydi Baba'nın türbesini tarumar edip yerini de bir besi çiftliğine peşkeş çektiler. Yunan'ın burayı işgal ettiğinde cesaret edip yapamadığını maalesef bunlar gerçekleştirdiler. Aynı şekilde yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler."



(Sürecek)

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