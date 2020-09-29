AK Parti Milletvekili Koçer destek paketlerini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Koçer destek paketlerini değerlendirdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılı sürecin millet ve devletin el ele başarıyla atlatacağına inandığını bildirdi.

AK Parti Milletvekili Koçer destek paketlerini değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılı sürecin millet ve devletin el ele başarıyla atlatacağına inandığını bildirdi.

Koçer, yazılı açıklamasında, koronavirüs sürecinden ekonomik olarak etkilenen kesimlerin üzerindeki bu etkiyi en aza indirmek için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkileyen salgına karşı verilen mücadelede kobiler ve esnaf için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğine işaret eden Koçer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketiyle salgının olumsuz etkisini asgari seviyede tutabilmek için başta esnafımıza yönelik olan çok önemli destekler sağlanmaya devam ediyor. Esnaf odalarımız, küçük ve orta işletme sahiplerinin üretim ve finans sorunlarına kaynak sağlamak için 200 bin liraya kadar 5 yıl vadeli yüzde 4,1 ile yüzde 5 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

KOSGEB ise anlaşmalı bankalar üzerinden 300 bin TL'ye kadar ilk 12 ayı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuyor. KOBİ'ler finansman problemlerine çözüm bulurken yerel üretimi destekleme, istihdamı, üretim verimini ve ihracatı artırma imkan ve ayrıcalığına kavuşuyor."

Koçer, İşletme Kredisi, Makina-Teçhizat Kredisi ve Acil Destek Kredisini kapsayan KOBİ Finansman Destek Programı ile KOSGEB'in işletmelerin bankalardan kullanacakları kredilerin faiz veya kar payı tutarlarını geri ödemesiz olarak desteklediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunun yanında iş yeri kira stopajı yüzde 20'den yüzde 10'a, esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e, konaklama, yeme içme ve kültürel faaliyetlerdeki KDV oranı ise yüzde 8'den yüzde 1'e indirilerek ve kamu bankaları aracılığıyla 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar 1,09 ile 1,25 arasında değişen faiz oranlarıyla 60 aya varan vade oranlarıyla destek kredileri sunularak esnafa KOBİ'lere ve sanayicilere destek veriliyor. Tüm dünya, koronavirüs salgını ile ciddi bir imtihandan geçerken hükümetimizin aldığı tedbirler ve uyguladığı destekler ile süreç iyi yönetilerek normalleşme adımlarıyla birlikte ülke ekonomimiz korunmaya devam ediyor. Kapasite kullanımı, üretim, ihracat ve güven endeksleri eski seviyelerine doğru iyileşmeye devam ediyor."

Büyüklüğü 300 milyar TL'yi bulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile vatandaşların, esnafın ve KOBİ'lerin salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya alındığını aktaran Koçer, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 90 bin firmaya yaklaşık 150 milyar TL finansman sağlanarak, 5,6 milyon vatandaşa 33 milyar TL'yi aşkın destek kredisi verilerek, 1 milyondan fazla esnafa ulaşılarak, 5 milyon kişi 'Kısa Çalışma' ve 'Ücretsiz İzin Desteği' ile koruma altına alınarak ekonomimizin durmasına izin verilmedi.

Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivite hızlanmaya başladı. Bu süreci millet devlet el ele başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Milletvekili, Türk Lirası, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Milletvekili Koçer destek paketlerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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