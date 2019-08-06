Son Dakika Haberleri: Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti
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Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti

34 dakika önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.

Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti, System.String[]
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.
Şimşek ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Beşçatak köyüne geldi.
Köydeki taziye evinde çocukların ailelerini ziyaret eden Şimşek ve beraberindekiler, başsağlığı dileklerini iletti.
Şimşek, daha sonra Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:39 Kaynak: AA
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