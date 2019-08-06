Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti
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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:39 Kaynak: AA
, Murat Nehri
'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.
Şimşek ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Bulanık
İlçe Başkanı Ali Bulut
ve Malazgirt
Belediye Başkanı Cengiz Altın
, Beşçatak köyüne geldi.
Köydeki taziye evinde çocukların ailelerini ziyaret eden Şimşek ve beraberindekiler, başsağlığı dileklerini iletti.
Şimşek, daha sonra Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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