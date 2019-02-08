Son Dakika Haberleri: AK Parti Mkyk Üyesi Canikli'den Özlü'ye Ziyaret

AK Parti Mkyk Üyesi Canikli'den Özlü'ye Ziyaret

58 dakika önce

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Mkyk Üyesi Canikli'den Özlü'ye Ziyaret, System.String[]
AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.


Kente gelen Canikli, Özlü ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ceddidye Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Canikli, seçim çalışmaları kapsamında eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakını Faruk Özlü'ye destek verdiklerini söyledi.

Daha sonra beraberindeki heyetle AK Parti Düzce İl Teşkilatını ziyaret eden Canikli, burada İl Başkanı Mustafa Keskin ve ilçe başkanları ile basına kapalı toplantı düzenledi.

Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve partililer de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA

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