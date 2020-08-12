AK Parti'nin 19'uncu yılını kutlayacağı merkezde hazırlıklar tamam - Son Dakika

AK Parti'nin 19'uncu yılını kutlayacağı merkezde hazırlıklar tamam

AK Parti'nin yarın 19'uncu kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 75'inci Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro ve Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yılı dolayısıyla yarın Ankara'da program düzenlenecek. Mamak'ta bulunan 75'inci Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro ve Kültür Merkezi'nde yapılacak program öncesi hazırlıklar tamamlandı. 4 bin kişilik merkeze pandemi dolayısıyla fiziki mesafeler belirlenerek, 1000 kişi alınacak. Saat 17.00'deki program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Daha sonra aralarında Uğur Işılak'ın da bulunduğu sanatçılar, konser verecek. Ardından Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, programın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra 'AK Parti'nin 19'uncu Yılı' adlı filmin gösterimi yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.15'te partililere seslenecek.

Hazırlıkları denetleyen Mamak Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Köse, "AK Parti'miz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar büyük hizmetler yaptı ve yapmaya da devam edecek. Yarın burada 19'uncu yılımızı coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı kutlamamızı amfitiyatroda yapacağız. Amfitiyatromuzun kapasitesi 4 bin kişilik, pandemi dolayısıyla sağlık tedbirlerine dikkat ederek çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık 1000 kişilik sosyal ve fiziksel mesafelere dikkat ederek yer hazırlıyoruz. Amfitiyatro olduğu için açık alan, bu çerçevede mesafeleri ayarlıyoruz. 19'uncu yılımızı kutlamanın heyecanıyla hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Yarın 17.00'de misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. AK Parti'miz Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptı" dedi.